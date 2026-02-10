«Ensemble, ça fait vraiment la différence»

Chaque dernier mercredi de février, la Journée du chandail rose revient comme un rappel nécessaire : l’intimidation n’est jamais un « rite de passage », encore moins lorsqu’elle cible des personnes déjà marginalisées. Née au Canada à la suite d’un simple geste de solidarité par deux élèves de la Nouvelle-Écosse *, cette journée est devenue, au fil des ans, un mouvement national invitant à faire front commun contre toutes les formes de harcèlement — à l’école, au travail, dans l’espace public et en ligne.

Cette année, l’appel lancé par des groupe communautaires — comme Interligne — résonne particulièrement fort. Peut-être parce qu’il survient dans un climat où les discours haineux gagnent en visibilité, mais aussi parce qu’il me ramène à mes propres années d’école.

J’ai étudié au Collège de Montréal, entre 1977 et 1982. À l’époque, les mots « diversité sexuelle », « identité de genre » ou même « allié » ne faisaient pas partie du vocabulaire courant. On apprenait surtout à se fondre dans le décor. L’intimidation, lorsqu’elle survenait, était banalisée, minimisée, souvent invisible aux yeux des adultes. Il n’y avait ni comité queer, ni campagnes de sensibilisation, ni lignes d’écoute comme celles qu’offre aujourd’hui Interligne à travers le Québec.

C’est pourquoi la campagne « Ensemble, ça fait la différence! » me touche droit au cœur. Non seulement parce qu’elle s’attaque de front à l’intimidation vécue par les personnes LGBTQ+, mais aussi parce qu’elle incarne une évolution que je n’aurais jamais osé imaginer à l’époque. Voir le comité queer du Collège de Montréal (qui compte parmi les plus anciens établissements d’enseignement secondaire du Canada, ayant été fondé, il y a plus de 250 ans, en 1767) participer à la création du visuel du chandail rose 2026, en collaboration avec l’artiste Marine Beringer, c’est mesurer le chemin parcouru — et rappeler que les institutions peuvent, elles aussi, devenir des alliées visibles.

Tout comme le GRIS-Montréal l’a répété à plusieurs occasions depuis deux ans, Interligne constate au quotidien que les situations d’intimidation liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre sont en hausse. Dans ce contexte, porter un chandail rose dépasse largement le symbole. C’est un geste politique, une prise de position claire qui affirme que l’exclusion et la violence n’ont pas leur place dans nos milieux. C’est aussi une façon concrète de soutenir des services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation qui changent réellement des vies.

Partout au Québec et au Canada, écoles, organismes communautaires, institutions publiques et citoyen·ne·s se mobilisent pour cette journée. Ateliers, discussions, activités de sensibilisation et initiatives de solidarité rappellent que la lutte contre l’intimidation est collective — et qu’elle doit être constante.

Le 25 février prochain, je penserai au jeune ado que j’étais dans les corridors du Collège de Montréal à la fin des années 1970. Et je penserai surtout à celles et ceux qui y étudient aujourd’hui, avec davantage de mots, de ressources et d’allié·e·s pour se tenir debout. Les gestes comptent. Les symboles aussi. Et parfois, un simple chandail peut devenir un rempart.

Ensemble, oui, ça fait la différence. Et cette fois, on est nombreux à pouvoir le dire — et à le porter.

La Journée du chandail rose (appelée Pink Shirt Day en anglais) a été lancée en 2007, à Berwick en Nouvelle-Écosse. L’initiative est née d’un geste de solidarité de deux élèves du secondaire, David Shepherd et Travis Price. Ils ont acheté et distribué des chandails roses à leurs camarades après qu’un étudiant plus jeune ait été victime d’intimidation parce qu’il portait un chandail rose. Ce simple acte de soutien s’est transformé en mouvement national de sensibilisation contre l’intimidation.