Vendredi, 28 novembre 2025
• • •
    Les personnalités ayant fait leur coming out en 2025

    Richard Burnett
    De janvier à novembre (date de tombée de cet article) 2025, voici la liste des personnalités ayant fait leur coming out d’une identité ou d’une autre de l’arc-en-ciel LGBTQ+…

    U.S. national team volleyball captain Erik Shoji comes out as queer - Outsports
     Erik Shoji 
    • Le triple olympien et capitaine de l’équipe masculine américaine de volleyball Erik Shoji (queer)
    Former England keeper Mary Earps in 'happy' same-sex relationship - BBC News
    Mary Earps
    • L’ex-gardienne de Manchester United Mary Earps (« en couple avec une femme »)
    Joao Lucas Reis Da Silva: Tennis player first active male professional to come out publicly | Tennis News | Sky Sports
     João Lucas Reis
    • Le joueur de tennis brésilien João Lucas Reis
    Yared Nuguse, World Championship 1,500-Meter Contender, Runs for Fun - The New York Times
    Yared Nuguse
    • Le médaillé olympique américain Yared Nuguse
    Mark Shields: Armagh All-Ireland winner says coming out as gay inter-county player was 'daunting' - BBC Sport
    Mark Shields
    • Le joueur de football irlandais Mark Shields (Gaelic Players Association)
    Je ne veux plus cacher qui je suis » : Andrzej Stekala, sauteur à skis polonais, fait son coming out
    Andrzej Stekala
    • Le sauteur à ski polonais Andrzej Stekala
    Paul Ruggeri - Alchetron, The Free Social Encyclopedia
    Paul Ruggeri
    • Le gymnaste américain Paul Ruggeri
    Friidrett: Jonathan Hertwig-Ødegaard er åpent homofil og toppidrettsutøver – NRK Sport – Sportsnyheter, resultater og sendeplan
    Jonathan Hertwig-Ødegaard
    • Le décathlonien norvégien Jonathan Hertwig-Ødegaard
    Former West Coast player Mitch Brown becomes first openly bisexual man in AFL history - ABC News
    Mitch Brown
    • L’ancien joueur de l’Australian Football League Mitch Brown (bisexuel), premier homme queer à faire son coming out dans l’histoire de la ligue
    Trinity K. Bonet
    Jinkx Monsoon
    • Les vedettes de RuPaul’s Drag Race Trinity K. Bonet (trans) et Jinkx Monsoon (pansexuelle)
    RuPaul's Drag Race' Star Valentina Shares Her 5 Favorite Latin Musicians | Billboard
    Valentina
    • L’icône de Drag Race S9/All Stars 4 Valentina (femme trans)
    Canada's Drag Race' Star Aimee Yoncé Shennel Shares Her Trans Journey - IN Magazine
    Aimee Yoncé Shennel
    • La drag queen de Canada’s Drag Race S4 Aimee Yoncé Shennel (femme trans)
    Robert De Niro Daughter Airyn Comes Out as Trans
    Airyn De Niro
    • Airyn De Niro, fille de Robert De Niro (femme trans)
    Khalid cries during his first-ever Pride show, thanks fans | Out.com
    Khalid
    • Le chanteur R&B Khalid
    SEOUL, SOUTH KOREA - OCTOBER 27: Bain of JUST B attends the release showcase event for their first single album 'JUST BEAT' at Yes24 Live Hall on October 27, 2021 in Seoul, South Korea. (Photo by The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images)
    Bain
    • Le membre du groupe K-pop JUST B, Bain (alias Song Byeong-hee)
    [VIDÉO]: Portrait – Marc-Antoine Delage de «Star Académie 2025»
    • Le participant de Star Académie Marc-Antoine Delage (gai)
    Kesha Interview: 'Animal' and 'Cannibal' 15th Anniversary
    Kesha
    • La pop star Kesha (omnisexuelle)
    Aubrey Anderson-Emmons Dishes On Creating Music After 'Modern Family'
    Aubrey Anderson-Emmons
    • L’actrice de Modern Family Aubrey Anderson-Emmons (bisexuelle)
    Shobna Gulati: 'I'm really shy. Nobody can quite believe it' | Life and style | The Guardian
    • La vedette de Coronation Street Shobna Gulati (non binaire)
    Fan Casting Ruaridh Mollica as Tommy Maximoff / Thomas Shephard in The MCU on myCast
    Ruaridh Silvio
    • L’acteur italo-écossais Ruaridh Silvio (bisexuel/queer)
    Tanner Adell
    Julia Fox
    • Les actrices Julia Fox et Tanner Adell (pansexuelles)
    Anna Camp: "I've had to say no to a lot of jobs, which can be scary"
    Anna Camp
    • L’actrice Anna Camp (en couple avec une femme)
    Fox billionaire Barry Diller reveals what it was like to come out publicly at 83 | The Independent
    Barry Diller
    • Le magnat hollywoodien Barry Diller, 83 ans (coming out sans étiquette, puis comme gai)

