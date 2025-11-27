Les personnalités ayant fait leur coming out en 2025

De janvier à novembre (date de tombée de cet article) 2025, voici la liste des personnalités ayant fait leur coming out d’une identité ou d’une autre de l’arc-en-ciel LGBTQ+…

Erik Shoji

Le triple olympien et capitaine de l’équipe masculine américaine de volleyball Erik Shoji (queer)

Mary Earps

L’ex-gardienne de Manchester United Mary Earps (« en couple avec une femme »)

João Lucas Reis

Le joueur de tennis brésilien João Lucas Reis

Yared Nuguse

Le médaillé olympique américain Yared Nuguse

Mark Shields

Le joueur de football irlandais Mark Shields (Gaelic Players Association)

Andrzej Stekala

Le sauteur à ski polonais Andrzej Stekala

Paul Ruggeri

Le gymnaste américain Paul Ruggeri

Jonathan Hertwig-Ødegaard

Le décathlonien norvégien Jonathan Hertwig-Ødegaard

Mitch Brown

L’ancien joueur de l’Australian Football League Mitch Brown (bisexuel), premier homme queer à faire son coming out dans l’histoire de la ligue

Trinity K. Bonet Jinkx Monsoon

Les vedettes de RuPaul’s Drag Race Trinity K. Bonet (trans) et Jinkx Monsoon (pansexuelle)

Valentina

L’icône de Drag Race S9/All Stars 4 Valentina (femme trans)

Aimee Yoncé Shennel

La drag queen de Canada’s Drag Race S4 Aimee Yoncé Shennel (femme trans)

Airyn De Niro

Airyn De Niro, fille de Robert De Niro (femme trans)

Khalid

Le chanteur R&B Khalid

Bain

Le membre du groupe K-pop JUST B, Bain (alias Song Byeong-hee)

Le participant de Star Académie Marc-Antoine Delage (gai)

Kesha

La pop star Kesha (omnisexuelle)

Aubrey Anderson-Emmons

L’actrice de Modern Family Aubrey Anderson-Emmons (bisexuelle)

La vedette de Coronation Street Shobna Gulati (non binaire)

Ruaridh Silvio

L’acteur italo-écossais Ruaridh Silvio (bisexuel/queer)

Tanner Adell Julia Fox

Les actrices Julia Fox et Tanner Adell (pansexuelles)

Anna Camp

L’actrice Anna Camp (en couple avec une femme)

Barry Diller