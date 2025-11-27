Les personnalités ayant fait leur coming out en 2025

De janvier à novembre (date de tombée de cet article) 2025, voici la liste des personnalités ayant fait leur coming out d’une identité ou d’une autre de l’arc-en-ciel LGBTQ+…
- Le triple olympien et capitaine de l’équipe masculine américaine de volleyball Erik Shoji (queer)
- L’ex-gardienne de Manchester United Mary Earps (« en couple avec une femme »)
- Le joueur de tennis brésilien João Lucas Reis
- Le médaillé olympique américain Yared Nuguse
- Le joueur de football irlandais Mark Shields (Gaelic Players Association)
- Le sauteur à ski polonais Andrzej Stekala
- Le gymnaste américain Paul Ruggeri
- Le décathlonien norvégien Jonathan Hertwig-Ødegaard
- L’ancien joueur de l’Australian Football League Mitch Brown (bisexuel), premier homme queer à faire son coming out dans l’histoire de la ligue
- Les vedettes de RuPaul’s Drag Race Trinity K. Bonet (trans) et Jinkx Monsoon (pansexuelle)
- L’icône de Drag Race S9/All Stars 4 Valentina (femme trans)
- La drag queen de Canada’s Drag Race S4 Aimee Yoncé Shennel (femme trans)
- Airyn De Niro, fille de Robert De Niro (femme trans)
- Le chanteur R&B Khalid
- Le membre du groupe K-pop JUST B, Bain (alias Song Byeong-hee)
- Le participant de Star Académie Marc-Antoine Delage (gai)
- La pop star Kesha (omnisexuelle)
- L’actrice de Modern Family Aubrey Anderson-Emmons (bisexuelle)
- La vedette de Coronation Street Shobna Gulati (non binaire)
- L’acteur italo-écossais Ruaridh Silvio (bisexuel/queer)
- Les actrices Julia Fox et Tanner Adell (pansexuelles)
- L’actrice Anna Camp (en couple avec une femme)
- Le magnat hollywoodien Barry Diller, 83 ans (coming out sans étiquette, puis comme gai)