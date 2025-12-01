Voyager avec fierté, aller vers l’autre

Chez Voyati, chaque voyage commence par une rencontre : celle entre l’humain et le monde, entre curiosité et respect. Le nom même de l’agence, inspiré de l’espagnol « voy a ti » — je vais vers toi — évoque cette ouverture, ce désir de créer du lien et de vivre la découverte comme un échange.

Fondée au Québec, Voyati Voyage est une agence inclusive, fièrement ancrée dans la communauté LGBTQ+. Elle s’adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent voyager autrement : dans un esprit de bienveillance, de liberté et d’authenticité. Chaque projet est pensé comme une expérience sur mesure : circuits culturels, escapades soleil, retraites bien-être, city-trips ou voyages de groupe. Qu’il s’agisse d’une première aventure solo, d’une lune de miel ou d’une escapade entre ami·e·s, l’équipe Voyati s’assure que chaque étape soit fluide, inspirante et mémorable. « Un accompagnement humain, chaleureux et pro du début à la fin », résume un voyageur fidèle. « Avec Voyati, on sent qu’on fait partie d’une famille », ajoute un autre.

L’agence privilégie des voyages responsables et à taille humaine, en collaboration avec des partenaires locaux engagés. Chaque détail — de l’hébergement aux expériences culinaires — est choisi avec soin pour offrir des séjours porteurs de sens. Et pour marquer officiellement son lancement, Voyati met le cap sur la WorldPride 2026 à Amsterdam : une croisière fluviale exclusive, de Bruxelles à Amsterdam, conçue pour célébrer la fierté et la diversité. Une expérience gastronomique, culturelle et conviviale, à bord d’un bateau élégant où le temps s’écoule au rythme des canaux, des rencontres et des découvertes. Un moment signature qui incarne parfaitement la vision de l’agence : voyager librement, avec fierté et sérénité. Prêt·e pour une nouvelle façon de voyager ? Le monde vous attend, le cœur ouvert.

INFOS | Découvrez Voyati : https://voyati.ca/ — ou écrivez à [email protected].