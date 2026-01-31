Hommage au Lime Light

Chemises à longues pointes, jeans pattes d’éléphant, souliers plateformes. Du brillant, du glitter, beaucoup de glitter. Pour être dans l’ambiance, il faut d’abord oser. Car c’est un véritable retour aux années disco que proposera en février et mars Disco Fever Experience, un spectacle enlevant qui ravive la mémoire d’une époque où la piste de danse était un lieu de liberté, d’excès et de célébration. Ces soirées ne seront pas qu’un simple voyage nostalgique : elles rendront aussi hommage à un lieu mythique de la nuit montréalaise des années 1970 et 1980, le Lime Light, situé sur la rue Stanley, en plein cœur du centre-ville.

Lime Light : un éclat qui brille encore

Il existe des clubs dont la réputation précède l’expérience. Même sans y avoir mis les pieds, leur nom évoque une époque, une atmosphère, une façon d’habiter la nuit. Le Studio 54 de New York (1977-1980) en est l’exemple le plus célèbre. Mais Montréal a aussi eu son sanctuaire nocturne : le Lime Light. Fondé en 1973 par Yvon Lafrance — soit plusieurs années avant l’ouverture du club new-yorkais —, le Lime Light a rapidement acquis une notoriété qui n’avait rien à envier à son illustre cousin américain. Plus qu’une discothèque, il est devenu un symbole : celui d’une ville audacieuse, festive et résolument tournée vers la liberté des corps et des identités.

Le Lime Light : une mémoire vivante qui refuse de s’éteindre

Le 14 février 1975 marque une date doublement symbolique : c’est l’anniversaire de l’union d’Yvon Lafrance et de Claude Chalifoux, mais aussi l’un des repères qui rappellent à quel point le Lime Light continue de vivre dans la mémoire collective. « C’est le fun, parce qu’on voit que les gens sont encore intéressés et qu’ils se souviennent du Lime Light. » Pendant longtemps, le couple a refusé les propositions de revival. « Le Lime Light était quelque chose de prestigieux, où de grands noms avaient joué, explique Yvon Lafrance.

On ne voulait pas d’une salle qui ne soit pas à la hauteur. Mais cette fois-ci, avec Productions Platinum et Disco Fever Experience, on nous proposait un endroit intéressant : l’Espace St-Denis, un lieu magnifique. On a senti qu’ils voulaient vraiment rendre hommage au Lime Light. On a finalement accepté. Après 50 ans, ça va être beau. » Et surtout, un élément a fait pencher la balance : la danse. « Les samedis 14 février et 14 mars, dès 22 h 30, après le spectacle, la salle va se transformer en discothèque, comme à l’époque du Lime Light, avec le DJ Fernand Gagné, qui était le DJ numéro deux du Lime Light. »

Un lieu de liberté, d’acceptation et de mélange

Pour Yvon Lafrance, le Lime Light n’a jamais été qu’un simple club. « Le Lime Light, c’est mon bébé. C’est flatteur que Productions Platinum veuille recréer son ambiance. Ça m’a rendu fier et ça m’a fait réaliser à quel point le Lime Light était important. Quand je l’ai créé, mon objectif était aussi l’acceptation de la communauté gaie. Je voulais que les hétéros qui venaient au Lime Light apprennent à accepter la communauté gaie, que tout le monde se mélange et qu’il y ait moins de discrimination. » Claude Chalifoux, partenaire d’Yvon Lafrance, se souvient très clairement de sa première visite. « Avant de connaître Yvon, j’allais déjà au Lime Light.

C’était l’endroit où les gais se sentaient le plus libres. Je venais de Verdun, j’avais des amis “straights” qui y allaient et je me suis laissé guider par eux. La musique était incroyable. Je voyais d’autres gais danser autour de moi. Je me souviens d’un article de La Presse qui titrait “L’université de la danse”, et c’était exactement ça. Les gens étaient habillés de façon colorée : les filles avaient les cheveux bleus, roses, rouges… On se sentait bien là. »

Une scène musicale unique et des moments historiques

Le Lime Light a aussi marqué l’histoire par sa programmation audacieuse. « La musique qu’on y entendait ne jouait pas nécessairement ailleurs, poursuit Claude Chalifoux. Il y a eu énormément de groupes et d’artistes : The Trammps, The Ritchie Family… de vraies célébrités. Gloria Gaynor a offert un spectacle extraordinaire. Après son numéro, elle a salué David Bowie, qui était dans la salle. Il était déguisé, on ne le reconnaissait pas. Il a enlevé ses lunettes, son chapeau… puis il est parti. Les gens n’oublient jamais ce genre de moment. »

Au sommet de sa popularité, le club ne dérougissait pas. « On était toujours occupés. Il y avait énormément de monde. On cherchait constamment à améliorer la musique, le système de son, les lumières. Les gens venaient pour ça aussi. C’était ça, le Lime Light. » C’est dans cet esprit qu’est né cet Hommage au Lime Light, dont les représentations auront lieu les jeudis, vendredis et samedis 12, 13 et 14 février, ainsi que les 12, 13 et 14 mars 2026, à l’Espace St-Denis. Le spectacle Disco Fever Experience invite le public à revivre l’âge d’or du disco, à l’époque où les boules miroirs brillaient autant que les regards sur la piste de danse.

Une expérience multisensorielle portée par une dizaine d’artistes, des effets visuels et sonores saisissants, et des succès intemporels de Gloria Gaynor, Kool & The Gang, Bee Gees, Donna Summer, KC and The Sunshine Band, interprétés par Don Campbell, Karelle et Marie, accompagnés de huit musiciens chevronnés.

Deux samedis qui feront vibrer la nuit montréalaise

Les samedis 14 février (soir de la Saint-Valentin) et 14 mars, dès 22 h 30, après le spectacle Disco Fever Experience, l’Espace St-Denis se transformera en véritable discothèque, avec son et lumières, pour faire revivre l’esprit du Lime Light. Aux tables tournantes : Fernand Gagné, DJ emblématique de l’époque, qui fera vibrer la salle au son des plus grands succès disco des années 1970. Une occasion unique de danser, de célébrer et de replonger dans une époque où la nuit était synonyme de liberté, d’audace et de communion. Le tout se déroulera sous l’œil bienveillant de Yvon Lafrance, fondateur du Lime Light, et de Claude Chalifoux, son conjoint et l’un des piliers essentiels de l’aventure du club.

