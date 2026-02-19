La démolition du Pulse prévue en mars pour faire place au mémorial permanent

La démolition du Pulse, boîte de nuit d’Orlando devenue le théâtre de la pire attaque contre la communauté LGBTQ+ de l’histoire américaine, est prévue pour la mi-mars. Le terrain doit être préparé en vue de la construction d’un mémorial permanent, selon des médias locaux.

Dans la nuit du 12 juin 2016, un homme armé a ouvert le feu dans l’établissement, tuant 49 personnes et en blessant 53 autres. La majorité des victimes étaient LGBTQ+ et latines. Le tireur a été abattu par les forces de l’ordre. À l’époque, il s’agissait de la fusillade la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis, un triste record dépassé l’année suivante lors de l’attaque du festival Route 91 Harvest à Las Vegas. Le massacre du Pulse demeure toutefois l’attentat le plus meurtrier visant spécifiquement des personnes LGBTQ+ aux États-Unis.

Un projet repris par la Ville

La Ville d’Orlando a repris la gestion du projet de mémorial après la dissolution, en 2023, de la fondation privée onePULSE, initialement chargée de sa réalisation. L’an dernier, le conseil municipal a approuvé l’achat du bâtiment du Pulse ainsi que d’un immeuble adjacent vacant, et confié à l’entreprise Gomez Construction Co. le mandat de démolir les structures existantes et d’aménager le site.

Le début des travaux de construction est prévu pour l’automne, et l’inauguration du mémorial est envisagée pour la fin de 2027, selon le site officiel du projet.

Le financement repose principalement sur des fonds publics : la Ville d’Orlando a alloué 7,5 millions de dollars, le comté d’Orange a engagé 5 millions, et l’État de Floride a contribué à hauteur de 394 000 dollars. Des dons privés sont également acceptés.

Un lieu de recueillement

Le concept retenu comprend notamment un bassin de réflexion, un mur dédié aux survivants et 49 colonnes en hommage aux victimes. Depuis décembre, des artefacts ont été retirés du site — dont l’enseigne emblématique du club — et placés en conservation en attendant leur intégration au mémorial.

Une rencontre publique est prévue le 5 mars à 16 h afin de présenter l’état d’avancement des plans. Les citoyens pourront y assister en personne ou en ligne.