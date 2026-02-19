Vendredi, 20 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilCultureHistoire
    HistoireHomophobieInternational

    La démolition du Pulse prévue en mars pour faire place au mémorial permanent

    Étienne Leduc
    Par Étienne Leduc
    0

    La démolition du Pulse, boîte de nuit d’Orlando devenue le théâtre de la pire attaque contre la communauté LGBTQ+ de l’histoire américaine, est prévue pour la mi-mars. Le terrain doit être préparé en vue de la construction d’un mémorial permanent, selon des médias locaux.

    Dans la nuit du 12 juin 2016, un homme armé a ouvert le feu dans l’établissement, tuant 49 personnes et en blessant 53 autres. La majorité des victimes étaient LGBTQ+ et latines. Le tireur a été abattu par les forces de l’ordre. À l’époque, il s’agissait de la fusillade la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis, un triste record dépassé l’année suivante lors de l’attaque du festival Route 91 Harvest à Las Vegas. Le massacre du Pulse demeure toutefois l’attentat le plus meurtrier visant spécifiquement des personnes LGBTQ+ aux États-Unis.

    Un projet repris par la Ville
    La Ville d’Orlando a repris la gestion du projet de mémorial après la dissolution, en 2023, de la fondation privée onePULSE, initialement chargée de sa réalisation. L’an dernier, le conseil municipal a approuvé l’achat du bâtiment du Pulse ainsi que d’un immeuble adjacent vacant, et confié à l’entreprise Gomez Construction Co. le mandat de démolir les structures existantes et d’aménager le site.

    Le début des travaux de construction est prévu pour l’automne, et l’inauguration du mémorial est envisagée pour la fin de 2027, selon le site officiel du projet.

    Le financement repose principalement sur des fonds publics : la Ville d’Orlando a alloué 7,5 millions de dollars, le comté d’Orange a engagé 5 millions, et l’État de Floride a contribué à hauteur de 394 000 dollars. Des dons privés sont également acceptés.

    Un lieu de recueillement
    Le concept retenu comprend notamment un bassin de réflexion, un mur dédié aux survivants et 49 colonnes en hommage aux victimes. Depuis décembre, des artefacts ont été retirés du site — dont l’enseigne emblématique du club — et placés en conservation en attendant leur intégration au mémorial.

    Une rencontre publique est prévue le 5 mars à 16 h afin de présenter l’état d’avancement des plans. Les citoyens pourront y assister en personne ou en ligne.

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Montréal en Lumière 2026, quand l’hiver se fait festif, gourmand et...

    L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…