Des personnes trans fuient le Kansas après la révocation massive de leurs pièces d’identité

Un nombre croissant de personnes transgenres quitte le Kansas, aux États-Unis, à la suite d’une série de mesures législatives et administratives qui compliquent drastiquement leur quotidien. En cause : la révocation forcée de milliers de permis de conduire jugés non conformes à leur sexe assigné à la naissance.

Selon plusieurs témoignages, plus de 1 700 pièces d’identité ont été invalidées ce mois-ci. Les autorités ont envoyé des lettres à des milliers de résidents leur ordonnant de remettre leur permis et d’en obtenir un nouveau indiquant leur sexe de naissance.

Une loi controversée aux conséquences immédiates

Cette décision découle de l’adoption du projet de loi SB244, un texte vivement critiqué qui interdit notamment aux personnes trans d’utiliser les toilettes et vestiaires correspondant à leur identité de genre.

La loi va encore plus loin : elle autorise les citoyens à intenter des poursuites de type « prime » contre toute personne qu’ils soupçonnent d’être trans ou non binaire dans des installations publiques.

Dans la foulée, la Division des véhicules du Kansas a informé les personnes concernées que leur permis était désormais « invalide immédiatement » et devait être remplacé. Celles qui continueraient à conduire sans se conformer à cette exigence s’exposent à des sanctions supplémentaires, pouvant aller jusqu’à une amende de 1 000 dollars, voire une peine d’emprisonnement.

« Un message clair : nous ne sommes pas les bienvenus »

Face à cette situation, plusieurs personnes trans ont choisi de quitter l’État.

C’est le cas de Jaelynn Abegg, 41 ans, qui a reçu une lettre exigeant la remise de son permis. Elle prévoit déménager d’ici la fin du mois et refuse de se plier à la directive.

« J’ai le cœur brisé, confie-t-elle à NBC News. C’est la continuité du message envoyé par les législateurs depuis des années : les personnes trans ne sont pas les bienvenues au Kansas. »

D’autres témoignages illustrent la confusion engendrée par ces mesures. Andrea Ellis raconte que, lorsqu’elle s’est présentée au bureau des permis de conduire pour effectuer les changements exigés, le personnel ne savait pas comment procéder. Elle est finalement repartie avec un permis temporaire… sans modification.

Tous ne choisissent toutefois pas l’exil. Matthew Neumann, un homme trans originaire du Kansas, affirme vouloir rester malgré les menaces dont il a été victime pour avoir utilisé des toilettes publiques.

« Je suis déçu et frustré, dit-il. Mais j’espère que ce sera un électrochoc. »

Une loi dénoncée jusque dans les rangs politiques

La gouverneure démocrate Laura Kelly avait opposé son veto à la loi en février, le qualifiant de texte « mal rédigé » et susceptible d’entraîner des abus. Son veto a toutefois été renversé par la majorité républicaine.

Selon elle, les conséquences de cette législation dépassent largement la question de l’accès aux toilettes.

« Cette loi affectera sans aucun doute d’autres personnes ciblées par l’hostilité, qu’elles soient transgenres ou non, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, les véritables défis auxquels font face les familles sont ignorés. C’est un exemple où la politique a pris le pas sur les gens. »

Un climat de plus en plus tendu

Le Kansas n’est pas un cas isolé. Au cours de la dernière année, plusieurs controverses liées à l’accès aux toilettes ont émergé aux États-Unis et au Royaume-Uni, touchant à la fois des personnes trans et cisgenres.

Dans certains cas, ces tensions ont mené à des situations humiliantes. L’an dernier, une jeune femme lesbienne cisgenre de 18 ans affirmait avoir été forcée d’exposer sa poitrine dans un restaurant après avoir été prise à tort pour un homme dans les toilettes.

Des contestations judiciaires en cours

Face à cette offensive législative, des recours juridiques ont été engagés. Deux résidents trans du Kansas ont intenté une poursuite contre l’État, estimant que la loi viole leurs droits fondamentaux, notamment en matière d’autonomie et de libertés individuelles.

Un juge du comté de Douglas a toutefois رفضé d’émettre une ordonnance de suspension temporaire de la loi pendant l’examen du dossier.

Pour Harper Seldin, avocate à l’American Civil Liberties Union (ACLU), qui représente les plaignants, ces mesures imposent une stigmatisation inédite.

« Les personnes trans sont contraintes, sans préavis ni possibilité de contestation, d’obtenir des permis qui révèlent leur identité à chaque interaction du quotidien — que ce soit à la banque, à l’hôtel ou lors d’un vote », souligne-t-elle.

Dans ce contexte, la révocation des pièces d’identité dépasse largement une simple question administrative. Pour plusieurs, elle devient un facteur déterminant dans la décision de quitter un État où leur existence même est de plus en plus contestée.