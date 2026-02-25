Bar Le Cocktail, de nouveaux propriétaires

Le 1er février dernier, coup de tonnerre dans le Village : les deux copropriétaires du Bar Le Cocktail, Luc Généreux et Michel Dorion, annonçaient la vente de l’établissement aux actuels propriétaires de l’Aigle Noir, Alexandre Corriveau et Lucien Boisseau — des gens qui connaissent le club depuis des années. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment.

Le 16 novembre, Le Cocktail célébrait son 20e anniversaire, entouré d’une joyeuse ribambelle de drags… pourquoi vendre à ce moment-ci ? « Cela faisait déjà 15 ans que j’étais là, sept jours par semaine, et mon corps me faisait savoir que c’était trop, explique Luc Généreux. Je ne peux pas vraiment faire une pause : je suis un homme pivot ici. Je m’occupe de la technique, du son, de l’administration, etc. C’est ça qui m’a motivé à vendre. Et je pense que Michel ne voulait pas rester copropriétaire. Donc, on avait décidé de vendre. On en avait jasé, les pourparlers ont duré un certain temps, puis cela a été officialisé. La transaction a eu lieu le dimanche 1er février, donc c’était tout chaud quand on l’a annoncé. »

« Alexandre a été barman ici pendant six ans, et il a aussi fait de la comptabilité. Il connaît très bien Le Cocktail. Lucien est un client régulier : il aime les shows de drags et le karaoké. Ils peuvent mettre l’épaule à la roue et vont faire progresser le bar. Je suis content de vendre à des gens de la communauté qui connaissent bien l’endroit. Je sais qu’ils ont plein de projets et d’idées. Ce sera une nouvelle dynamique », poursuit Luc Généreux.

« Cette vente est liée à l’état de santé de Luc, ajoute Michel Dorion. Il m’avait proposé de racheter ses parts ou de les partager avec quelqu’un d’autre. Mais c’était difficile pour moi d’assumer la responsabilité du bar en plus d’en être le directeur artistique et de gérer les Productions MIDOR. Cela faisait déjà 14 ans que j’étais copropriétaire. Le Cocktail, c’est aussi mon bébé, et je l’aime profondément. Mais je sais que Lucien et Alex vont apporter un vent nouveau. Ils souhaitent conserver le nom et la vocation du Cocktail, et c’était essentiel pour moi. Je suis heureux que ce soit eux qui aient acquis le bar. »

Un heureux maillage

« C’est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe lorsque Luc et Michel nous ont contactés », raconte Alexandre Corriveau. « Mais nous savons que Le Cocktail a énormément de potentiel. On veut qu’il perdure dans le Village et contribuer à voir le quartier retrouver ses belles années. On connaît bien l’endroit. On veut que les shows, le karaoké et les événements continuent. »

Malgré les commentaires entendus au fil des ans, l’établissement a su tenir bon. « On nous disait que c’était le “mauvais coin”, dans l’est du Village. C’était lourd à porter. Mais nous sommes là depuis 20 ans », rappelle Michel Dorion, qui célébrera 38 ans de carrière en 2026.

« Nous sommes très contents que Luc et Michel aient pensé à nous pour l’achat du Cocktail, ajoute Lucien Boisseau. Nous avons beaucoup d’idées pour l’améliorer. » « Il y aura des changements, oui, mais progressivement. On ne veut rien précipiter », précise Alexandre Corriveau. Michel Dorion poursuivra son rôle de directeur artistique, libéré des responsabilités administratives. Quant à Luc Généreux, il a proposé d’offrir un soutien technique aux nouveaux propriétaires — une proposition qu’ils ont acceptée.

Une retraite… relative

« Je ne prends pas vraiment ma retraite, nuance Luc Généreux. Si ma santé me le permet, je vais continuer. Peut-être retourner davantage dans le milieu technique, dans les studios de musique, comme je le faisais auparavant. Je vais faire une pause, c’est certain. Mais j’aime me sentir utile. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je sens que je peux encore apporter mon expérience. Je peux faire des contrats ici et là. » L’émotion demeure palpable.

« Nous sommes une petite équipe, une petite famille… et le papa s’en va », dit-il avec une pointe de nostalgie. « C’était mon bébé. Nous sommes des gens passionnés. Comme je le dis souvent : “Tu peux sortir le gars du Cocktail, mais tu ne peux pas sortir le Cocktail du gars !” (rires) Si ma santé me le permettait, c’est certain que je continuerais. Avec Michel, on formait un superbe duo. »

Pas de remaniement immédiat

« Lucien et Alexandre ont de nouvelles idées, on en a discuté. Mais il faut leur laisser le temps d’arriver et de s’installer. Il n’y aura pas de changements majeurs à court terme. Ils ont fait de belles choses à l’Aigle Noir, donc ça s’annonce bien pour Le Cocktail », souligne Michel Dorion. Le concours MX Cocktail, amorcé au début janvier, se poursuivra jusqu’au 7 mars prochain. « C’est formidable de voir que cette compétition continue. C’est une grosse soirée que la clientèle adore. Il y a de belles découvertes chaque année », dit Michel Dorion. Cette édition est divisée en trois équipes : l’équipe A avec Chouchoune, l’équipe B avec Emma Déjàvu et l’escouade C avec Rawbin.

Michel Dorion n’est pas en reste. Le 15 mars prochain, il rendra hommage à la chanteuse Nicole Martin lors d’un spectacle supplémentaire. Le 8 février dernier, il revisitait le répertoire de la grande Shirley Bassey, notamment les thèmes mythiques des films de l’agent 007.

INFOS | Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Tél. 514-597-0814 [email protected]

