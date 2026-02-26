Jeudi, 26 février 2026
• • •
    Publicité
    AccueilPhotosBars & clubs

    Concours MX Cocktail 2026

    L'équipe de rédaction
    par L'équipe de rédaction
    Bars & clubs
    6
    0

    Le jeudi 12 février dernier au concours MX Cocktail 2026 : Chouchoune, Drag Monkey et Colleen de Bine de l’équipe A. On a suivi Miss Clémentine dans les loges. Aurélie Talented, Genesis Lauren et Esirena étaient de la partie.

    Chouchoune, Drag Monkey et Colleen de Bine
    Miss Clémentine
    Aurélie Talented
    Genesis Lauren
    Genesis Lauren et Esirena
    Concours MX Cocktail 2026 – PHOTOS PASCAL FOREST

    https://barlecocktail.com/

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Sami Landri, a fait briller le drag acadien à Canada’s Drag...

    L’été qui m’a rendu sobre