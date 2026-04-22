Castillo de Almansa Reserva

Bodegas Piqueras, DO Almansa (La Mancha, Espagne), 2022

Code SAQ : 270363 / 15,55 $

Un assemblage très savoureux de monastrell, de grenache noir et de tempranillo, cultivés avec soin, en altitude. Ce vin rouge est vieilli en barriques de chêne américain pendant un an et laissé en bouteille plusieurs mois avant d’être mis en marché. On sent bien ses notes boisées, vanillées, et de whisky, agrémentées d’arômes de fruits noirs. La bouche est corsée, avec des tannins joufflus. C’est un ambassadeur émérite de la pastille aromatique et charnu. Vous aimez cuisiner sur le barbecue ? Voici le vin qui s’entendra à merveille avec vos grillades ! Évidemment, ce n’est certainement pas un vin glou glou (ou vin de soif, pour être plus poétique), mais n’hésitez pas à le servir un peu rafraîchi, pour qu’il ne montre pas trop son 14 % d’alcool, et il brillera pendant la belle saison.