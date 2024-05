CALIZA

MARQUES DE GRINON, DO DOMINIO DE VALDEPUSA (VINO DE PAGO) (CASTILLA LA MANCHA, ESPAGNE) 2020

Code SAQ : 11194980 • 24$

Certains domaines sont si représentatifs de leur terroir et si reconnus pour la qualité de leur production, qu’ils méritent leur propre appellation ! On les désigne comme vino de pago. En voici un, situé à l’ouest de Tolède. C’est un assemblage de petit verdot, de syrah et de graciano, élevé 18 mois en barrique. On cherche à magnifier le terroir de calizas, qui sont des roches qu’on retrouve dans un sol argilo-calcaire. On souhaite produire un vin plein, dense, et agréable dès sa mise en marché, mais je vous recommande de le garder cinq ou six ans pour en savourer toutes les nuances. Toutefois, c’est déjà un bon rouge très fruité, sphérique et avec un éclat de fraîcheur remarquable en finale. Du beau jus, et à ce prix, c’est toute une aubaine.