 « Le silence n’est pas neutre », le 17 mai

À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, le drapeau arc-en-ciel progressif flotte devant l’hôtel de ville de Sherbrooke. Un geste à la fois symbolique et politique que plusieurs organismes LGBTQ+ de l’Estrie jugent essentiel dans le climat actuel.

Pour la conseillère municipale et déléguée à l’équité, à la diversité et à l’inclusion à la Ville de Sherbrooke, Fernanda Luz, cette prise de position municipale dépasse largement le simple protocole. « C’est un geste de reconnaissance, de solidarité et d’appui envers les communautés LGBTQ+ », explique-t-elle.

Cette année, les organismes GRIS Estrie, TransEstrie, Fierté Sherbrooke Pride et IRIS Estrie ont demandé à la Ville d’intégrer officiellement le lever du drapeau au protocole du 17 mai — une demande qui a été acceptée. Dans un contexte où les discours haineux et les attaques envers les personnes LGBTQ+ se multiplient un peu partout, la conseillère municipale estime qu’il devient essentiel que les allié·e·s prennent publiquement position.

« On voit malheureusement une recrudescence de propos haineux envers la diversité en général. Plus que jamais, il est important que les personnes alliées expriment clairement leur soutien à nos communautés », affirme Fernanda Luz. Elle ajoute : « Dans le contexte actuel, le silence n’est pas neutre. »

Un climat qui inquiète les organismes LGBTQ+

Du côté des organismes communautaires, les inquiétudes sont bien réelles. « Le mot “gai” qui recommence à être utilisé comme insulte chez les jeunes, c’est quelque chose qui nous inquiète énormément », souligne Roxanne Paquin-Saikali, présidente de Fierté Sherbrooke Pride

L’organisation a également été confrontée à plusieurs incidents lors des célébrations de Fière la fête l’an dernier. « Nous avons vécu plusieurs épisodes haineux. À un moment, nous avons même dû faire appel à la police après un incident violent », raconte-t-elle.

Ces événements traduisent un recul social préoccupant. « On sent qu’en tant que société, on est en train de revenir en arrière» explique Roxanne Paquin-Saikali. «Dans ce contexte, le geste posé par la Ville de Sherbrooke prend une signification particulière.»

Faire de Sherbrooke une ville plus inclusive

Malgré les inquiétudes, les organismes soulignent aussi les relations positives développées avec la municipalité au cours des dernières années.

Roxanne Paquin-Saikali affirme que le dialogue entre la Ville et les groupes communautaires contribue à faire de Sherbrooke un milieu plus sécuritaire et accueillant pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.

Fernanda Luz souhaite d’ailleurs que cette ouverture continue de grandir. « Sherbrooke est reconnue comme une ville inclusive. J’aimerais qu’on puisse non seulement conserver cette réputation, mais aller encore plus loin », affirme-t-elle. Elle lance également un appel à la population sherbrookoise. « J’invite les citoyennes et les citoyens à se montrer solidaires et à agir comme allié·e·s envers les communautés LGBTQ+. »

Des symboles… mais aussi des actions

Le drapeau arc-en-ciel progressif a été hissé vendredi et demeurera en place jusqu’à lundi. Plusieurs activités de mobilisation sont également prévues dans le cadre du 17 mai, dont un rassemblement au coin des rues King et Belvédère dimanche à 15 h. La Ville prévoit aussi illuminer la gorge de la rivière Magog aux couleurs de l’arc-en-ciel au cours du mois de juin, à l’occasion du Mois de la Fierté.

Pour les organismes LGBTQ+ de l’Estrie, ces gestes symboliques demeurent essentiels — particulièrement à une époque où plusieurs communautés queer sentent que leurs droits et leur sécurité sont de nouveau fragilisés.