Une campagne pour faciliter les premières fois après le diagnostic

Recevoir un diagnostic de VIH aujourd’hui n’a plus rien à voir avec ce que c’était il y a vingt ans, mais le choc du moment, lui, n’a pas changé. Selon les plus récentes données de l’Agence de la santé publique du Canada, 2288 nouveaux cas de VIH ont été déclarés au pays en 2024, soit un taux de 5,5 pour 100 000 personnes. Et derrière chacun de ces chiffres se cache une personne qui doit soudainement composer avec une avalanche de questions, souvent seule.

Un rapport 2026 du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec confirme d’ailleurs qu’après un diagnostic, plusieurs personnes se retrouvent avec une liste de cliniques entre les mains, sans accompagnement pour la suite, alors qu’elles doivent gérer une foule d’émotions, de questions et d’urgences à la fois. C’est donc pour répondre à ce besoin et pour accompagner les personnes

nouvellement diagnostiquées lorsqu’elles font face à toutes les « premières fois » que ViiV Soins de santé Canada a lancé la nouvelle campagne de sensibilisation Premier intervenant. Survol d’une

initiative qui vise à rendre les premières fois un peu plus faciles.

Deux volets, un seul objectif

Lancée à l’occasion de la Journée nationale de dépistage du VIH, le 27 juin dernier, la campagne Premier intervenant a pour objectif de répondre à deux besoins précis : offrir des repères concrets

aux personnes qui viennent de recevoir un diagnostic et outiller leur entourage à mieux réagir lorsque vient le moment d’une divulgation.

Le premier volet de la campagne prend la forme d’une série de six capsules vidéo mettant de l’avant Mathew Fleury, leader et défenseur des droits de la communauté des personnes vivant avec le VIH. Dans ces capsules, il partage son propre parcours et répond à des questions concrètes autour de six thèmes : recevoir un diagnostic, divulguer son statut à ses proches, retrouver l’intimité et les relations amoureuses, vivre son premier rendez-vous médical, se connecter à sa communauté et aux organismes de soutien et comprendre ce que signifie l’indétectabilité (I=I).

Chaque capsule aborde des enjeux qui touchent une grande partie des personnes récemment diagnostiquées, avec des réponses directes et empathiques. Par exemple, plusieurs personnes se demandent si elles peuvent encore avoir une vie amoureuse ou sexuelle après un diagnostic. « Absolument, une personne peut encore avoir des rendez-vous et des relations intimes après un diagnostic de VIH, répond Mathew Fleury. Pour moi, ça a pris un peu de temps, mais oui, nous sommes des êtres sexuels et il est important de s’accrocher à ça. »

« La première réaction qu’une personne reçoit après un diagnostic de VIH peut influencer la façon dont elle vivra toutes les étapes suivantes, rappelle Simon Rayek, gestionnaire des communications externes chez ViiV Soins de santé Canada. Les personnes qui ont elles-mêmes reçu un diagnostic de VIH sont particulièrement bien placées pour offrir réconfort, conseils pratiques et soutien à celles qui viennent tout juste d’apprendre leur séropositivité, c’est pourquoi nous croyons qu’un simple geste de compassion au bon moment peut tout changer. En étant mise en relation rapidement avec les bonnes ressources, une personne nouvellement diagnostiquée peut accéder aux soins, au soutien par les pairs et à l’information dont elle a besoin pour avancer avec confiance. » Le second volet de la campagne s’adresse à tout le monde, pas seulement aux personnes vivant avec le VIH. Son objectif : inviter la communauté à réfléchir à ce qu’elle dirait si un proche lui confiait un diagnostic récent, en misant sur l’empathie et l’information plutôt que sur la peur ou le malaise.

Ce volet a notamment pris la forme d’activations qui ont eu lieu lors des Fiertés de Toronto, Vancouver et Montréal cet été. À Montréal, l’activation a pris la forme d’un kiosque interactif sur la rue Sainte-Catherine où les visiteurs étaient invités à répondre à la question « Quel message aimeriez-vous transmettre à une personne qui vient de recevoir un diagnostic de VIH ? » en tirant une boule d’une immense machine distributrice transparente. Au fil des visites, les messages les plus choisis se révélaient progressivement, pendant que l’équipe du kiosque discutait avec les festivaliers du rôle qu’ils peuvent jouer face à un proche nouvellement diagnostiqué.

La présence de ce kiosque lors de la Fierté a permis aux festivaliers de mieux comprendre l’impact d’une première réaction bienveillante face à un diagnostic de VIH. Pour Jean-François Fortin, directeur médical de ViiV Soins de santé Canada, cet enjeu est particulièrement important au sein des communautés LGBTQ+ locales : « Il existe un lien puissant entre les communautés LGBTQ+ et celles vivant avec le VIH.

Non seulement dans les expériences partagées, mais aussi dans la manière dont les communautés peuvent s’unir pour créer des réseaux de soutien et de solidarité. En demandant au public ce qu’il dirait à un proche nouvellement diagnostiqué avec le VIH, nous renforçons l’importance d’être là les uns pour les autres et de connecter les personnes avec la communauté et les soutiens dont elles ont besoin pour vivre pleinement. »

Simon Rayek le résume bien : « personne ne devrait avoir à affronter seul un diagnostic

de VIH. » Ainsi, les personnes qui font face à un diagnostic récent ou qui accompagnent un proche dans cette étape peuvent maintenant se tourner vers une nouvelle ressource pour trouver réponse à leurs questions.

La première impression laisse rarement place à une seconde chance. Voilà pourquoi il est si important que la première rencontre avec le VIH soit empreinte d’écoute, de bienveillance et d’espoir.alités.

INFOS | Pour visionner les capsules de la campagne Premier intervenant, on peut visiter le www.viivhealthcare.com.

ViiV

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