Quand l’inclusion s’invite chez Mazda Gabriel Plateau

Choisir son prochain véhicule en 2026 relève du casse-tête. Électrique, hybride, hybride rechargeable ou thermique : l’offre explose. Face à ce dilemme, les conseillers en vente rivalisent d’arguments pour vous guider. Pourtant, un frein invisible persiste. Le monde de l’automobile traîne encore une réputation de boys club, parfois intimidant pour la diversité de genre et sexuelle. Une réalité qui pousse plusieurs personnes à retarder leur visite en concession. Heureusement, les lignes bougent.

Un accueil authentique au cœur du Plateau

Chez Mazda Gabriel Plateau, Michel Boisjoly brise les stéréotypes. Conseiller d’expérience, il affiche ouvertement son homosexualité. Plus qu’un détail personnel, cette transparence transforme l’expérience client. Elle instaure un climat de confiance où la diversité s’exprime naturellement.

L’évolution est aussi physique. La succursale fraîchement rénovée propose un espace client vaste et épuré. Circuler dans la salle d’exposition devient un plaisir fluide. Au-delà du design, le concessionnaire mise sur un service irréprochable. Preuve de sa rigueur technique, la SAAQ l’a choisi comme mandataire officiel pour l’inspection des véhicules.

Mazda : le luxe abordable sans l’arrogance

La réputation de Mazda n’est plus à faire. Fiabilité, sécurité et plaisir de conduire définissent la marque depuis des décennies. Les chroniqueurs automobiles la classent régulièrement au sommet de leurs palmarès. La raison? Son rapport qualité-prix exceptionnel. Il n’est pas rare de retrouver des clients de BMW ou Audi faisant l’acquisition d’une Mazda puisqu’ils peuvent avoir un très beau et bon véhicule sans les coûts d’achat et d’entretien prohibitifs de ces marques de luxe.

De plus, Mazda évite les pièges de la mode éphémère. Le constructeur fait évoluer ses

modèles par touches subtiles sans dénaturer leurs lignes. Votre véhicule ne semblera jamais démodé après trois ans. Tout tourne autour du design Kodo — « l’âme du mouvement » — combiné à des améliorations techniques constantes.

Les vedettes de la marque : CX-5 et CX-30

Mazda CX-5 : l’évolution d’une icône

La troisième génération du VUS CX-5 perfectionne une formule déjà gagnante. Plus élégant et imposant, il mise sur trois piliers :

• Confort thermique et acoustique : une insonorisation grandement renforcée.

• Sécurité maximale : un châssis retravaillé pour obtenir de meilleurs

scores aux tests d’impact.

• Mécanique éprouvée : le moteur atmosphérique de 2,5 litres et la boîte automatique à

six rapports garantissent une fiabilité exemplaire, soutenus par l’un des meilleurs rouages intégraux de l’industrie.

Le constructeur corrige aussi son principal point faible : l’infodivertissement. Le CX-5 propose désormais un écran tactile massif de 15,6 pouces sur la version Premium (12,9 pouces sur les autres déclinaisons). Si l’absence de déclinaison hybride déçoit pour l’instant, Mazda promet l’arrivée de cette motorisation au Canada pour l’année-modèle 2027. Quant à la disparition du CX-50, elle s’explique simplement par l’impact des barrières tarifaires douanières actuelles.

Le coup de cœur : Mazda CX-30

Habillé de sa robe Rouge Cristal, le CX-30 séduit au premier coup d’œil. Ce VUS sous-compact offre une silhouette athlétique et un agrément de conduite imbattable dans sa catégorie. Il est disponible en versions GX et GS (propulsées par un bloc de 2,5 litres; la version GS ajoute le volant chauffant et un écran qui passe de 8,8 à 10,25 pouces), en version Kuro (un look distinctif et exclusif) et en version GT (un moteur turbo crachant jusqu’à 270 chevaux pour les amateurs de performances).

Sans oublier les incontournables Mazda3 Sport à hayon et le Mazda3 en version berline. Ainsi que les spacieux CX-70 et CX-90 à trois rangées de sièges. Éco-performants, ces deux derniers se déclinent en versions hybrides légères et hybrides rechargeables adaptées à votre quotidien.

Une petite différence qui change tout

Pour les communautés 2ELGBTQI+, franchir les portes d’un garage engendre souvent une anxiété légitime. Peur du jugement, malaise à l’idée de se présenter en couple : le milieu demeure très hétéronormé. Même les médias automobiles québécois manquent de diversité, la critique automobile restant une affaire majoritairement masculine. Michel Boisjoly a connu cette époque de résistance. « Quand j’ai commencé, je vivais avec une certaine appréhension. Allais-je être accepté en disant que j’étais gai? », confie-t-il.

Aujourd’hui, ses collègues partagent son quotidien sans tabou. « Cela change tout. Je suis totalement à l’aise. En prenant rendez-vous avec moi, les clients des communautés savent qu’ils entrent dans un espace sécuritaire, sans jugement. Ici, toute l’équipe est ouverte. »

Grâce à Michel Boisjoly, l’achat d’une voiture sur le Plateau devient enfin une expérience humaine, inclusive et transparente. N’hésitez pas à le contacter directement.

INFOS | Mazda Gabriel Plateau / Michel Boisjoly

4777, rue d’Iberville, Montréal (Québec) H2H 2L9, 514 254-7777

https://www.mazdagabrielplateau.com

