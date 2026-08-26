TEMPÉO – Festival Danse et Musique : La piste de danse à ciel ouvert la plus exaltante du centre-ville de Montréal

Du 16 au 20 septembre, TEMPÉO, Festival Danse et Musique, transforme l’Esplanade de la Place des Arts en une immense piste de danse à ciel ouvert. Les cinq soirées festives, chacune portée par une ambiance musicale unique, mettront à l’honneur la danse, la musique et le plaisir de se rassembler.

Cette année, une ambiance à l’énergie contagieuse vous attend autour d’ambiances reggaeton, afro-house, cumbia, K-pop et kompa, Que vous soyez débutant·e ou passionné·e, participez à des cours de danse animés par des figures incontournables du milieu comme Latin Groove Montréal et Alex Francoeur, puis vibrez au son de prestations de groupes musicaux et de DJ tels que Isabella Lovestory, Aiza, Moonshine et Boogát. Animée par Philippe Fehmiu, cette 8e édition présentée du mercredi au dimanche de 18h à 22h, réunit des artistes établis et émergents dans cinq ambiances chaleureuses, festives et rassembleuses.



Gratuit et ouvert à tous, TEMPÉO, c’est l’événement incontournable de la rentrée!



Soirée reggaeton – 16 septembre

Pour la soirée d’ouverture de TEMPÉO, réveillez votre âme de danseur·euse en compagnie de l’artiste en danse et chorégraphe Carolina, de la musique « néo perréo » d’Isabella Lovestory et des rythmes latins enivrants du collectif Frikiton. Que vous soyez déjà amateur·e du reggaeton ou que vous le découvriez pour la première fois, venez vous déhancher au rythme de cette danse urbaine dynamique et fluide pour une soirée assurément festive et rassembleuse.

Festival Tempeo Musique et Danse afro-pop – photo : Thibault Carron

Soirée afro-house – 17 septembre

L’afro-house s’empare de l’Esplanade de la Place des Arts avec nul autre que BadKass à la danse, qui vous initiera aux mouvements de cette musique puis avec l’auteurecompositrice-interprète Aiza et le collectif Moonshine à la musique. Portée par ses percussions envoûtantes et ses rythmes électroniques, l’afro-house transforme chaque battement en une invitation à danser. Laissez le rythme s’installer dans votre peau avec cette fusion musicale en compagnie de figures marquantes du genre pour une soirée où l’afro-house fera vibrer bien plus que vos tympans.



Soirée cumbia – 18 septembre

Latin Groove Montréal vous attend pour vous plonger dans cette danse de séduction qui se compose de nombreux mouvements de bras et de hanches, tandis que Niña Volcán et Boogàt assureront la musique avec des chansons qui vous donneront la fièvre de danser. La danse est connue pour réunir, et la cumbia ne fait pas exception. Que vous soyez novice ou danseur·euse aguerri·e, laissez-vous guider et découvrez les ingrédients d’une soirée réussie : une musique entraînante, quelques pas de danse… et la volonté de se laisser emporter par le rythme.

Festival Tempeo Musique et Danse brésilienne – photo : Thibault Carron



Soirée kompa – 19 septembre

Célébrez le kompa en compagnie de Meggie, fondatrice de l’école Mc Konpa, qui vous initiera aux bases de cette danse empreinte de sensualité, de romantisme et d’une richesse rythmique. Richy Jay et DJ Nalee accompagneront cette célébration avec des prestations musicales qui vous plongeront pleinement dans l’univers du kompa. Sa musique entraînante se distingue par ses rythmes syncopés qui invitent naturellement à la danse. Qu’il soit écrit kompa, konpa ou encore compas, ses différentes appellations reflètent toutes la mémoire collective de la culture haïtienne. Le kompa réunit, rapproche et se partage : entrez sur la piste et célébrez-le tous ensemble!



Soirée K-pop – 20 septembre

La K-pop est aujourd’hui plus populaire que jamais : évidemment, TEMPÉO vous réserve une soirée exceptionnelle pour faire honneur à ce courant, pour clôturer cette série d’événements. Plongez dans l’univers fascinant de la K-pop qui vous fera bouger, chanter et vibrer grâce aux ateliers de danse et aux performances d’Alex Francoeur, d’East2West et de 2KSQUAD, avant de conclure la soirée en enflammant la piste de danse grâce aux mixes électrisants de DJ Seolying. Pas besoin de prendre votre billet d’avion pour Séoul, elle viendra à vous.



Ajoutez ces dates à votre agenda et joignez-vous à nous sur la piste de danse à ciel ouvert la plus exaltante du centre-ville de Montréal!



INFOS | Découvrez la programmation en détail sur le site web de la Place des Arts :

https://www.placedesarts.com/festival/tempeo-festival-danse-et-musique

Festival Tempeo Musique et Danse afro-pop – photo : Thibault Carron