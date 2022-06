Festival International de Jazz de Montréal : Que la fête commence !

Du 30 juin au 9 juillet les mélomanes auront le plaisir de retrouver le tant attendu Festival International de Jazz de Montréal pour une 42e édition au coeur de la métropole. Des spectacles en salles, à ceux à la belle étoile, la ville promet de vibrer au son du jazz!



Emma Beko – crédit photo Yuri Berger

En ce sens, le Festival peut compter sur de nouvelles installations, à commencer par l’espace Club Montréal TD, situé sur l’Esplanade de la Place des Arts, qui offrira chaque jour deux à trois spectacles gratuits en plus de proposer l’offre culinaire d’un restaurateur solidement ancré dans la culture montréalaise. Mentionnons parmi les quelques artistes au menu de cette scène à l’ambiance urbaine, colorée et décontractée, le 1er juillet, la rappeuse montréalaise Emma Beko, qui entame une carrière solo remarqué après avoir été connu au sein de la formation Heartstreets. Infusée de queerness, Emma collaborera entre autres avec les Karelle Tremblay, Rymz et Quills pour son album Digital Damage.

laufey – crédit photo Blythe Thomas

La nouvelle scène accueillera également le 9 juillet, le duo soul et psychédélique Chiiild, formé de Yonatan Ayal (alias xSDTRK) et de Pierre-luc Rioux qui au fil de leurs carrières respectives, ont travaillé avec les Lady Gaga, Jennifer Lopez, Skrillex et Céline Dion de ce monde. Autre nouveauté cette année, la Fabrique Musicale Rio Tinto, un espace coloré, festif, interactif et inclusif situé sur la rue Sainte-Catherine qui s’impose telle une invitation à créer et à s’amuser peu importe son âge. C’est sous le thème « notre corps : une fabrique à musique » que différentes activités permettront aux festivaliers d’explorer la relation du mouvement du corps avec la musique. Enfin, anciennement connu sous le nom de L’Astral, le Studio TD vous ouvre grand ses portes pour des concerts gratuits chaque jour à 18 h et à 22 h. La série Entrée libre TD présentera les artistes de l’heure de la planète jazz, dont Marianne Trudel & John Hollenbeck, le 30 juin, le louis Cole big band le 1er juillet, sans oublier, le 8 juillet, laufey, une jeune chanteuse jazz islandaise qui s’est fait connaître avec ses covers de Billie Eilish, approuvés par cette dernière.

Si le Festival vous propose une multitude de nouveautés, cette année, certaines incursions musicales ayant fait un tabac dans le passé viennent raviver la scène du Jazz. À commencer par le légendaire groupe montréalais Bran Van 3000 qui fera vibrer la Place des festivals un quart de siècle après le succès international de son album Glee. James Di Salvio et sa bande présenteront le concert-rétrospective Celebrating the 25th Anniversary : “The Deer and The Bunny” le 8 juillet sur la Scène TD. Un évènement à ne pas manquer! Si Clay and Friends se produira sur cette même scène la veille, soulignons le passage de la formation folk ontarienne The Weather Station, avec la « front woman » Tamara Lindeman qui vous fera fondre avec sa vibe queer et sa voix à la Joni Mitchell.

Woodkid- crédit photo Thibault-Theodore Babin DOMi & JD Beck – FIJM Hubert Lenoir – photo Agence Preste

Tash Sultana – crédit photo Ben McFadyen

Parlant de queerness, le seul et unique Hubert Lenoir se produira en direct du… Gesù le 3 juillet. Enfin, n’oublions pas le duo composé des jeunes virtuoses DOMi & JD Beck, soit la claviériste Domitlle Degalle et le batteur James Dennis Beck, le 6 juillet. Mentionnons également le passage de Yoann Lemoine, dit Woodkid, un auteur-compositeur-interprète et réalisateur français ouvertement gai qui sera de passage les 5 et 6 juillet pour présenter sa musique indie pop alternative.

Enfin, rappelons que l’Événement d’ouverture du Festival sera assuré par Tash Sultana, multi-instrumentiste australienne aux sons néo-souls avec ses rythmes funky à la guitare. S’identifiant comme non binaire, Tash milite en faveur du mariage homosexuel en Australie en 2017 et débute tous ses concerts en rappelant que les homophobes, les racistes et les transphobes ne sont pas les bienvenus. Si ceux ayant le coeur à la fête inclusive sont les bienvenus au Festival International de Jazz de Montréal, sachez que la fête commence dans la métropole dès le 30 juin!



INFOS | Festival international de Jazz de Montréal,

du 30 juin au 9 juillet 2022

www.montrealjazzfest.com

Publié le 18 juin 2022