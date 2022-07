L’ARCG invite les hommes gais et aînés de l’Estrie à un grand pique-nique

Organisme qui regroupe des hommes gais de 50 ans et plus qui organisent des activités socioculturelles, sportives et de loisirs, L’ARCG – Aînés et retraités de la communauté gaie contribue à briser l’isolement des hommes gais de 50 ans et plus, à maintenir leur autonomie, leur équilibre de santé physique et mentale, leur participation sociale active et leur maintien dans la communauté.



Les membres de l’ARCG de la région de l’Estrie viennent de mettre sur pied un groupe qui organise des activités et sorties de groupe (vélo, randonnée, restos, etc.) et invitent tous les hommes gais aînés, particulièrement ceux de cette région, à se joindre à eux pour profiter de ces sorties sociales et de loisirs.



L’ARCG offre une foule d’autres avantages dont les membres en région peuvent bénéficier en virtuel avec Zoom : activités de réseautage, conditionnement physique, ateliers et conférences, accompagnement, groupe d’endeuillés, groupes de discussion, vidéos de formation en Zoom, cybersécurité, et autres.



Dans le cadre des évènements de célébration de la FIERTÉ GAIE, l’ARC vous invite à un pique-nique, gracieuseté de Fierté Montréal, le vendredi 5 août 2022, à 16h, au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke (Lac des Nations), sous le préau. L’activité aura lieu beau temps mauvais temps.



L’inscription est obligatoire et une boîte à lunch sera offerte à ceux qui s’inscriront et prendront leur repas avec les autres participants. Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement ! Venez rencontrer des hommes gais aînés de l’Estrie, échanger avec eux, apprendre à les connaître, et à découvrir les avantages et les bénéfices de l’ARCG.



INFOS | Pour inscription et information : [email protected]