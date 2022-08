Festival Mode + Design 2022 vous invite à #DRESSTOEXPRESS et à assister à son premier KIKI BALL

Le festival Mode + Design n’est pas une traditionnelle Fashion Week. Il rassemble différentes communautés et célèbre la beauté dans l’unicité. Toute personne est inviter à venir afficher ses couleurs et se laisser surprendre par la diversité de styles, de cultures et de formes d’art qui existent. C’est pourquoi les festivaliers sont invités à venir s’exprimer (#DressToExpress), plutôt qu’à venir «impressionner» ( dress to impress).



L’expression de soi est au cœur de la mission du festival Mode + Design et de sa programmation. Ce rendez-vous unique met en scène à la fois des artistes émergents, des marques locales et des icônes internationales. Vous y retrouverez des centaines d’artistes, musiciens, créateurs, danseurs, étudiants de la relève et influenceurs dans une programmation extérieure gratuite qui célèbre la créativité, la diversité et le choc des idées.

Festival Mode + Design – photo Nicolas Glen Festival Mode + Design – photo Matt Smilenot





Malgré sa naissance il y a plus de 20 ans, le festival Mode + Design se lance chaque année des défis d’innovation et se pousse à repousser les limites. Et 20222 sera une années de «premières fois», dont le premier KIKI BALL dans un festival extérieur au Québec.

Bien qu’il attire de plus en plus l’attention de la culture populaire, rappelons que le Ballroom est issu d’une culture de la vulnérabilité et de l’empowerment de la communauté LGBTQIA+. Au-delà de son style flamboyant et de son vocabulaire expressif, cette culture s’ancre dans de grandes valeurs communautaires. Née de contextes d’oppression sociales et du manque de sécurité dans les communautés Noires et Latines Trans & LGBQ+ de New York, la culture Ballroom a créé un espace où ces communautés pouvent développer un sentiment d’appartenance qui leur était refusé dû aux normes sociales et aux situations familiales difficiles qui en découlent. C’était un lieu pour ces populations marginalisées de se développer pleinement, d’être mentorées, de retrouver une famille, de découvrir leur identité et de célébrer leur authentique expression. Jusqu’à ce jour, cet espace sacré maintient son importance. Il a pris de l’ampleur et a fait grandir une culture riche célébrée mondialement. Ce premier KIKI BALL au festival Mode + Design a pour objectif de focaliser cette culture à son essence primaire — la communauté —, et d’offrir ses médiums d’expression à celleux qui en ont le plus besoin.

Organisé en collaboration avec BALLROOM 4 COMMUNITY, l’événement à thématique «IN THE NAME OF…» commencera par un LSS (Legends, Statements, Stars), une sorte de présentation des gens de la communauté kiki ballroom de Montréal. Iels seront introduit.e.s par un.e MC accompagné.e d’un.e DJ. Ensuite viendra la présentation des trois juges émérites provenant de la communauté.

Ce mini KIKI BALL continuera avec la compétition des 2 catégories pour une heure de prestation totale. Ces catégories feront honneur à des designers/personnalités noir.e.s et/ou queers du monde de la mode décédé.e.s récemment d’où le sous-titre du ball, “IN THE NAME OF”, une appellation typique du monde du Ballroom pour rendre honneur à la mémoire de celleux qui ont tracé la voie. Une catégorie mettra de l’avant la mode vestimentaire et l’autre, le voguing! Chaque gagnant.e de catégories recevra un prix en argent en plus d’un trophée.

Ballroom 4 Community / Kiki Ball – photo Festival Mode + Design



Ne manquez pas la chance de venir kiki avec nous et découvrir cette belle communauté le vendredi 26 août prochain à la Place des Festivals!

En plus des spectacles et défilés, une zone popup, rassemblant plus de 45 créateurs et marques locales tendance, offre une expérience de magasinage unique avec exclusivités, rabais, concours et lancements de collections. Bar, foodtrucks et zones chill permettent aux festivaliers de profiter de la programmation toute la journée.

Véritable plateforme urbaine, cet événement est le plus grand happening du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord. Plus de 550 000 festivaliers y sont attendus cette année. Serez-vous du party?



INFOS | Festival MODE + DESIGN, du 25 au 28 août 2022.

KIKI BALL, le 26 août 2022, à la Place des Festivals.



festivalmodedesign.com

Suivez @festivalmodedesign pour ne rien manquer.