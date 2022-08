La distribution de «My Policeman» sera récompensée collectivement au Festival du film de Toronto

Le chanteur Harry Styles et les cinq autres acteurs et actrices — Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson et Rupert Everett — du film My Policeman seront mis à l’honneur à Toronto, le 11 septembre prochain. Pour la première fois, le Festival International du Film de Toronto (TIFF) récompensera les artistes sans catégories genrées. Ils recevront tous les six collectivement par un TIFF Tribute Award honorant leur performance.

Ce prix récompense les meilleures performances d’acteurs et actrices pendant l’année 2022. C’est la première année que ce prix est créé. Il vient remplacer les classiques prix remis par le festival de Toronto au meilleur acteur et à la meilleure actrice. Les catégories sont désormais mixtes et encouragent simplement les compétences, sans prendre en compte le genre de l’artiste.

Adapté du roman de Bethan Roberts, My Policeman se déroule dans l’Angleterre des années 1950. Marion (Emma Corrin), une jeune enseignante, rencontre Tom (Harry Styles), un policier qui fait tout pour cacher son homosexualité. Elle tombe éperdument amoureuse de lui et ils se marient. Puis Patrick (David Dawson), conservateur dans un musée, entre dans la danse. Et tout se chamboule pour Tom. Le jeune homme se retrouve coincé entre son amour naissant pour Patrick et son engagement envers Marion, à une période où l’homosexualité est considérée comme un délit.

« Lorsqu’un film évolue dans le temps et traverse les frontières fluides de l’amour et du désir, vous avez besoin d’un casting capable d’incarner ces nuances dans chacun de leurs gestes », a commenté Cameron Bailey, directeur du TIFF, via communiqué. Il poursuit : « Harry Styles, Emma Corrin et David Dawson offrent de belles performances qui se reflètent parfaitement avec celles de Linus Roache, Gina McKee et Rupert Everett. Nous sommes donc ravis d’honorer l’ensemble de la distribution de My Policeman. »

Le film sera projeté en avant-première mondiale lors du gala du festival, qui se déroulera au Fairmont Royal York Hotel, à Toronto. Il sera disponible sur Amazon Prime Video dès le 4 novembre.