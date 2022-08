Viens fêter au Festival Mode + Design : musique, défilés, expériences éclatées et afterparty

La 22e édition du Festival Mode + Design mettra à l’honneur la mode, l’art, la musique du 25 au 28 août prochain en direct de la Place des Festivals! Sur scène, plus d’une dizaine d’artistes musicaux dont LaF, Mary Jeans et Teiki animeront la foule, tandis que sur le terrain, des expériences interactives comme des ateliers de couture et près de 50 pop-up seront présents pour permettre aux festivaliers de manger, boire et fêter. De la vitrine à perruques colorées, à un cracheur de feu, les expériences hors sites et les afterpartys sauront attirer les âmes fêtardes pour quatre jours inoubliables de Festival. Avec toutes les expériences qui seront au rendez-vous, les festivaliers auront de quoi célébrer les artistes québécois.

«Cette année, on veut que les festivaliers osent et s’amusent et fassent vibrer Montréal ville de style. Qu’ils expriment leur originalité et qu’ils soient fiers de qui ils sont et qu’ils viennent le montrer et encourager nos créateurs. La mode est un moyen d’expression qui permet à tous d’afficher sa différence, sa personnalité et ses convictions. Participez à notre mouvement «DRESS TO EXPRESS» et amusez-vous ! » — Jean-François Daviau, Président du Festival Mode + Design

LAF – photo Yanick Boyer

LA MUSIQUE + MODE, LE DUO INSÉPARABLE

Les scènes du Festival auront le plaisir d’accueillir plus d’une dizaine d’artistes dont Mary Jeans, Joyce N’Sana, Xela Edna & Eius Echo, LaF, Teiki, Playdays, Qualité de Luxe, EPI et Frase & Embody MVMT, Vinyl Caravan Soundsystem et plusieurs DJ sets pour les clôtures de soirées.

ON BOUGE AVEC STYLE

Parmi les artistes du volet danse, nous retrouverons entre autres Lakesshia Kiki, Pénélope Gromko, Miranda Chan avec son projet Political Bodies, Intuitiv.moodz et Scream Dance Academy. Nos must? Le premier KIKI BALL du festival, en collaboration avec Ballroom 4 Community, qui mettra en scène des danseurs de la communauté LGBTQ+ dans une compétition devant des juges de la communauté.



Political Bodies

L’événement spécial FUTURS DIVERGENTS, mettra en scène un spectacle de danse théâtrale dystopique qui mettra en valeur des créateurs de mode autochtones. Une création du Festival Mode + Design, rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada, en collaboration avec Sage Paul et Indigenous Fashion Arts.

EXPÉRIENCES TERRAINS

Du côté des expériences créatives, il y aura la marque bien aimée Lambert qui emmènera son fashion truck, Coudonc, l’atelier couture, qui permettra aux festivaliers d’acheter des billets et se confectionner un sac, pochette ou chouchou avec des tissus recyclés ou non utilisés, et ne manquez pas les déambulations de cirque d’Élodie Sanna qu’il y aura à quelques reprises sur le site du festival.

Le Musée McCord offre une exposition en collaboration avec l’artiste de renom JJ Levine, présent au kiosque du Musée pour rencontrer et interagir avec le public le vendredi 26 août de 17h à 19h.

Lignes de Fuite, incubateur de talents du domaine de la mode, sera présent sur le site du Festival du vendredi au dimanche avec ses fameux DRINK & DRAW, où les spectateurs pourront admirer les créations d’artistes émergents et même d’interpréter ces dernières à travers différentes formes d’arts, comme le dessin, la peinture, la photo, etc. Visitez Bombay Gin et assistez à son court métrage dans un mini théâtre intime, une surprise vous y attend.

ATTENTION des photographes du Festival Mode + Design circuleront pour donner des coupons de consommations gratuites aux festivaliers qui auront les tenues «DRESS TO EXPRESS» les plus marquantes. #dresstoexpress

Festival Mode + Design – photo Philippe Nguyen Festival Mode + Design – photo Philippe Nguyen Festival Mode + Design – photo Matt Smilenot Festival Mode + Design – photo Matt Smilenot

ÉVÉNEMENT HORS SITE

EXPÉRIENCES DANS DES LIEUX INUSITÉS

Du banquet festif sous le thème de la «célébration», organisé par la designer Eliza Faulkner, aura lieu au Parasol Shack du Homard sur St-Laurent. La Fille de Priam fera une expo avec 12 artistes qui présenteront leurs créations dans un atelier de soudure dans St-Henri. Finalement, Spektrom organisera une visite d’atelier de couture et de teinture naturelle avec un DJ et un bar sur la rue Masson.



EXPO AU CENTRE-VILLE

Arrêtez au Centre Eaton de Montréal pour y découvrir notre création intitulée [IMPERTINENCE], une vitrine qui met en valeur le travail du maître styliste de structures capillaires, Stephane Scotto di Cesare, notamment reconnu à l’international pour ses créations de perruques d’artistes drag.



AFTERPARTY

Krykou invite le public à son afterparty sous le thème d’un musée vivant le dimanche en fin de soirée. Au menu : Looks haute couture et culture africaine. De l’impro slam, de l’impro danse ainsi qu’un DJ seront présents pour mettre l’ambiance.



QUAND LA MODE DEVIENT ART

Ceux qui s’attendent à voir des défilés en mode «catwalk» seront étonnés avec la programmation de cette année. Fourchettes dans les cheveux, sirènes, filles qui se réveillent dans un lit sur la scène. Le festival réinvente les défilés pour en faire de réelles performances artistiques. C’est une petite révolution dans le monde de la mode que vous ne voulez pas manquer.

Les 22 designers participants de cette année se démarquent par leur originalité, leur audace et leur énergie. Parmi les marques à surveiller, on retrouvera Moni Amuli Couture, Madaleine Nelson, La Pimbêche, Daily Story, Bertrand La Ligne, Parcelle, Atelier 1er Mai, Vêtements Mamé, DorsaLi, Cooper’s Den, Kata Fashion, Lakuachimoto, Everyday Sunday, Marc Alexandrin, FDG Design, Krykou, Finko, Mister King K, Made to be Mad, Kyle Gervacy, Collège LaSalle, École de mode du Cégep Marie-Victorin et Fusion Jeunesse. Fashion Preview sera aussi des nôtres en mettant de l’avant les créations de 6 designers québécois, dont Helmer, Wiwa et Smail Akdim.

Parmi les plus attendus, un défilé avec RELUXE, un organisme qui recueille et vend des vêtements seconde main de luxe au profit des femmes d’ici dans le besoin (on aime), une séance photo en live des détaillants du Centre Eaton et de la Place Montréal Trust avec le célèbre photographe Sylvain Blais et le premier show de light painting qui mettra en vedette Cyntault Créations. Jeff Malo, le créateur derrière cette nouvelle forme d’expérience sensorielle, proposera un manifeste mettant l’accent sur les travers de notre société. Un autre spectacle à ne pas manquer!

UNE ZONE POP-UP DÉBORDANTE DE CRÉATEURS LOCAUX

Et finalement, le record du plus grand espace POP-UPS extérieur que le festival ait connu, avec plus d’une quarantaine de marques lifestyle et de designers d’ici. Chacun d’eux a préparé des surprises, allant de collectives exclusives, dévoilements d’une nouvelle, rabais, concours et autres. Élisabeth Rioux revient une fois de plus avec son pop-up Hoaka. Retrouvez également Fred de OD avec son pop-up Fj Watches.

Festival Mode + Design

Et pour les fans de produits écologiques, artisans, ultra tendance, plutôt confort, sportifs, luxueux, hommes, femmes ou enfants, il y en a pour tous les goûts, mais tous bons pour l’économie d’ici.

Découvrez les artisans québécois innovants qui seront célébrés sous les thèmes de la diversité, la créativité et l’originalité tout au long du Festival Mode + Design 2022: Hoaka Swimwear, FJ Watches, Tamelo, Bkind, Créations Fervido, Twenty Compass, Atelier SYP, SarahBijoux, FDG Design, Pixie Woo, Kraywoods, Bertrand LaLigne, Daily Story, Alter Sole, Bromance, Ken & Jame, Tipou Bébé, Truand Truand, Little Yogi, Oycee, Valérie C Design, La Pimbêche, Out of The, Coast 95, Toulousely, Alowa Apparel, Balance Activewear, Marc Alexandrin x Dorsali, Lachapelle Atelier, Mamé, LilUnderwear, Another Land Nearby, Selv Rituel, La Natura Casa, Moonday, Mathilde Poterie, Les fleurs séchées, les industries Groom, Segsea Beachwear, Fingernails are pretty, Cooper’s Den, Luvo, Bego, By Jeh Martinez et plusieurs autres.

Une zone de repos pour les artisans sera également aménagée par Postes Canada et pour la première fois, Cadillac permettra au public de voir sa voiture LYRIQ … de très proche!



INFOS | FESTIVAL MODE + DESIGN, du 25 au 28 août, et le KIKI BALL, le 26 août 2022 en direct de la Place des Festivals

festivalmodedesign.com | Instagram @festivalmodedesign