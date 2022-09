La magie s’opère depuis 30 ans avec les Jardins de lumière 

Une 30e édition des Jardins de lumière sera offerte du 2 septembre au 31 octobre prochain au Jardin botanique. Les installations du parcours Une ode à la Lune, présenté pour la première fois en 2021, seront de retour dans les trois jardins culturels avec une touche toute particulière dans le Jardin de Chine afin de souligner cet anniversaire lumineux et pour nous époustoufler encore plus.



C’est en 1992 que le Jardin botanique installait ses premières lanternes au Jardin de Chine. Qui aurait pu penser que 30 ans plus tard, cet événement serait non seulement un rendez-vous, mais qu’il aurait pris l’ampleur qu’on lui connait aujourd’hui, mettant en valeur les trois jardins culturels du Jardin botanique ? On doit souligner la créativité, la passion et la motivation des équipes d’Espace pour la vie qui, année après année, trouvent toujours le moyen de nous époustoufler lors de cet événement incontournable qu’est Jardins de lumière.



Une ode à la Lune

Phare universel qui guide les êtres humains depuis la nuit des temps, la Lune est la lumière qui nous accompagne tout au long de notre découverte des Jardins de lumière. Alors que nous déambulons, guidé.e.s par l’astre de la nuit, nous sommes invité.e.s à hurler à la Lune pour voir apparaitre les loups. Chœur de loup se veut un dialogue entre l’humain et la nature.



Le Jardin japonais se transforme en vaste toile sur laquelle l’automne vient se déposer ; alors que le Jardin des Premières Nations nous emporte dans un voyage immersif et poétique au cœur des saisons de la vie, accompagné.e.s des esprits de la rivière, du feu, de la forêt et du vent. Et enfin, comme une dernière pirouette, le Jardin de Chine s’illumine, faisant de l’ombre à sa rivale lunaire. Ses centaines de lanternes chuchotent à nos oreilles la légende de Pangu, le géant qui créa le monde.



Attendez-vous à une édition fabuleuse où les lanternes sont mises en valeur dans un spectacle multimédia et aquatique sur le Lac de rêve. Une nouvelle expérience immersive et un Jardin de Chine comme vous ne l’avez encore jamais vu !

CRÉDIT PHOTO : Claude Lafond

Au Jardin japonais : le cycle des saisons

Au Japon, il y a une grande sensibilité pour le moment présent et pour les multiples manifestations des changements de saison. L’impermanence des choses les rend d’autant plus précieuses. Le Jardin japonais illuminé se vit ainsi comme une œuvre vivante où les végétaux, leurs structures, leurs coloris, mais aussi les éléments d’aménagement, sont mis en valeur.

CRÉDIT PHOTO : Claude Lafond

Au Jardin des Premières Nations : le rythme de la vie

Au cœur du cercle où se succèdent, dans un mouvement perpétuel, les saisons de la vie, la Lune marque le temps et rythme la vie. Habité par ces grands principes que partagent les peuples autochtones et porté par les mots de la poétesse innue Joséphine Bacon, le parcours illuminé du Jardin des Premières Nations propose un voyage immersif et poétique au cœur du cercle de la vie.



Au Jardin de Chine : la légende de Pangu, le géant qui créa le monde

Avant que le monde ne soit monde, la légende raconte que l’Univers ressemblait à un grand œuf où se mêlaient le Ciel et la Terre. Pangu y dormait profondément. Après 18 000 ans, il en émergea, brisant les parois dans un coup de tonnerre. Il lui fallut 18 000 autres années pour remettre en place les formes brisées. À sa mort, son corps devint le sol fertile ; son sang, les fleuves ; sa sueur, la pluie ; ses cheveux, les arbres et les plantes ; ses yeux, le Soleil et la Lune ; son souffle, le vent ; sa voix, le tonnerre ; et ses poux et puces… les humains. Ses membres formèrent les quatre points cardinaux où règnent les animaux mythiques chinois : le dragon azur, l’oiseau vermillon, la tortue noire et le tigre blanc.

CRÉDIT PHOTO : Claude Lafond



Notez que la formule de réservation de billet à heure fixe est de retour. Pour profiter pleinement du parcours, vous devrez donc réserver une heure fixe de visite au moment d’acheter vos billets. Vous pourrez ainsi déambuler librement dans les trois jardins culturels du Jardin botanique. Le billet donne aussi accès au Jardin botanique, qui peut être visité à n’importe quelle heure au cours de la même journée.



INFOS | JARDIN DE LUMIÈRES au JARDIN BOTANIQUE

Billetterie et horaire : espacepourlavie.ca/billetterie