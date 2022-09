Les reines de Canada’s Drag Race unies pour célébrer la production visuelle de chez NOUS

Les coqueluches de la nouvelle mouture de Canada’s Drag Race, Gisèle Lullaby (Montréal), Kimmy Couture(Ottawa), Jada Shada Hudson (Toronto) et Miss Fiercalicious (Toronto), ont toujours attaqué les défis avec style. Cette fois, elles ont accepté de transformer, à grands coups de ciseaux et devant leur machine à coudre, les t-shirts 100 % locaux de l’organisme sans but lucratif NOUS | MADE.



Avec leurs créations originales qui vont des petites jupes ajustées au châle flamboyant, elles souhaitent soutenir la production de contenus audiovisuels d’ici et la représentation des diversités à l’écran. Leur geste va de pair avec le double mandat de NOUS | MADE : faire rayonner les créatrices et les créateurs d’ici issus de tous les horizons et de toutes les communautés, et célébrer les contenus de chez nous destinés aux industries de la télévision, du cinéma, du jeu vidéo et du divertissement numérique.



« Pouvoir se voir à la télévision et au cinéma à l’échelle du pays, c’est savoir que nous existons avec fierté, mentionne Gisèle Lullaby. J’adore les contenus d’ici puisqu’ils sont produits par des gens de chez nous pour des gens comme nous. »



«Les contenus sur nos écrans sont encore trop souvent monochromes et homogènes », constate le premier vice-président du marketing et des affaires publiques du Fonds des médias du Canada (FMC), et responsable de NOUS | MADE Mathieu Chantelois. « Toutes nos actions veillent à toucher, sensibiliser et éduquer le public ainsi que l’industrie du divertissement à la richesse et à la beauté des diversités. »

• • •

Gisèle Lullaby

CRÉDIT PHOTO : Jean-Sébastien Senécal

Son look sous la loupe :

« Avec ce look, je voulais démontrer à quel point notre culture est vibrante, remplie de talents et

regroupant un éventail de créativité qui nous amène dans différentes sphères artistiques ! »



Ses séries d’ici préférées :

« N’importe quelle série écrite par Marc Brunet, dont Le cœur a ses raisons, Like-moi! et

Les bobos. Sinon, j’adore Club Soly ou encore C’est comme ça que je t’aime qui a une distribution magnifique. Difficile de s’arrêter à un seul titre! »

• • •

Kimmy Couture

Son look sous la loupe :

Je vous présente un style make-it fashion inspiré du fétichisme, avec MADE sur tout mon corps car j’ai voulu accomplir correctement ce défi ! Je me sens belle, increvable et indétrônable. »



Sa série d’ici préférée :

« J’ai choisi Kim’s Convenience puisqu’il s’agit d’une vitrine extraordinaire pour des gens qu’on voit peu à la télé. C’est important et inspirant. Le fait que cette émission touche un si grand public est un pas important vers un avenir plus lumineux. »

• • •

Jada Shada Hudson

CRÉDIT PHOTO : Colin Gaudet

Son look sous la loupe :

«Oh chéri, je vous offre un style élégant, chic. Du prêt à porter pour une fille qui est prête à manger. Qui n’aime pas une robe noire sexy moulante ? Et parce que je suis très, très, trèèèèes célibataire et à la recherche de mon prince (clin d’œil), j’ai ajouté de jolies découpes sexy sur le côté pour montrer un peu de peau… Je vous laisse mon nunéro? »



Sa série d’ici préférée :

« 1 Queen 5 Queers sur Crave. C’est une nouvelle émission dont je fais partie et qui est animée par Brooke Lynn Hytes. Elle met en vedette un panel très diversifié de personnes queers. Ensemble, nous abordons de multiples sujets LGBTQ2S+, dont la sexualité, les relations amoureuses et la famille. Nos discussions donnent lieu à des moments très drôles, touchants et éducatifs. »

• • •

Miss Fiercalicious

CRÉDIT PHOTO : Colin Gaudet

Son look sous la loupe :

« Viva la Punk Rock Couture ! Maintenant que la saison de Drag Race tire à sa fin, vous savez tous que je ne savais pas coudre, alors j’ai choisi de créer une robe déconstruite en associant les t-shirts de Made et Nous. Le résultat? Un look fougueux et féroce, tout comme moi ! »



Sa série d’ici préférée :

« Sort Of sur CBC Gem. Un bijou télévisuel qui donne envie de vivre ses différences. »



INFOS | celebronsnous.ca