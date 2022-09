Le Duel du Village : un concours de karaoké

On le sait, dans le Village, plusieurs clubs offrent du karaoké. C’est devenu tellement populaire que même des vedettes y font leur tour. Mais voici que deux bars s’unissent pour présenter un concours en commun : le Duel du Village, qui se déroulera à la fois au Cocktail et au Club Date. Vous lisez bien ! Dès le 27 septembre prochain, les sélections de prétendant.e.s se tiendront dans les deux clubs. Il en sera de même pour tout le processus, qui prendra fin le 6 décembre. Les deux animatrices, soit les drags Tracy Trash et Chouchoune, seront soit au Club Date, soit au Cocktail. Les propriétaires des clubs veulent recréer un certain esprit de collaboration et de communauté, qui s’est perdu avec le temps, et alimenter la compétitivité entre les établissements.

« On va souvent retrouver les propriétaires des clubs Date et District Vidéo Lounge, Danny Jobin et Vincent Bruneau, au Cocktail et, d’un autre côté, on verra aussi Luc Généreux, le copropriétaire du Cocktail, aller visiter le District et le Date. On se fréquente et on se côtoie. On trouvait qu’on devrait faire quelque chose qui redonne le gout de collaborer […], comme avant. Il y a toujours eu de la compétition entre les bars, les restaurants, les clubs, etc. dans le Village, mais il y avait une sorte d’esprit communautaire, les gens se visitaient les uns les autres, ils se connaissaient. Donc, on a pensé qu’en créant un concours de karaoké commun on ramènerait un peu de cet esprit-là. Et puis si cela peut encourager d’autres à suivre et à faire quelque chose en commun dans le Village, ce serait bien pour tout le monde », d’expliquer Michel Dorion, le directeur artistique et copropriétaire du bar Le Cocktail.



À partir du mardi 27 septembre, au Cocktail et au Club Date, on entame une série de sélection. Par la suite, ceux et celles qui seront retenu.e.s s’en iront en quart de finale et en demi-finale qui, également, se dérouleront simultanément dans les deux bars. « Dans ce processus, ceux qui auront gagné au Cocktail s’en iront au Date et ceux qui gagnent au Date se rendront au Cocktail, souligne Michel Dorion. C’est ainsi pour tout le concours afin que les gens, leurs ami.e.s et leur entourage puissent visiter les deux clubs. » Mais si c’est ainsi pour tout le concours, qui aura les honneurs de présenter la grande finale du 6 décembre ? « Il y aura un tirage au sort », dit tout bonnement et de manière espiègle

Michel Dorion ! Pourquoi pas, après tout !

« Je suis vraiment très content et très excité par ce nouveau concours amical entre ces deux clubs. En plus, il y aura de très beaux prix offerts par nos commanditaires. C’est pourquoi j’incite les gens à s’inscrire nombreux », poursuit Michel Dorion qui célèbrera déjà, l’an prochain, ses 35 ans de carrière dans le milieu drag de Montréal.

Les Rendez-vous de la drag

Comme plusieurs d’entre vous l’ont déjà vu sur les réseaux sociaux, Michel Dorion a annoncé, le 1er aout dernier, qu’un nouvel événement verra le jour au printemps prochain : les Rendez-vous de la drag, une sorte de salon spécialisé inspiré de la fameuse exposition annuelle RuPaul’s DragCon. Cela fait déjà quelques années aux États-Unis que la communauté drag se réunit lors de ce congrès (ou « con » pour convention). Il s’agira du premier événement du genre au Québec, mis sur pied par les Productions MIDOR de Michel Dorion et Jean-Sébastien Boudreault. « Nous sommes très, très excités, c’est vraiment un très beau projet sur lequel Jean-Sébastien et moi travaillons en ce moment. On fera des annonces au cours des prochaines semaines sur le lieu et les partenaires, etc. Nous avons formé une belle petite équipe dynamique, nous sommes presque tous d’anciens de Fierté Montréal et on a bien du plaisir à travailler ensemble à nouveau. Mais on ne peut pas en dire plus pour l’instant… », rajoute Michel Dorion. Donc à ne pas oublier, si vous chantez sous votre douche, que vous faites semblant d’avoir un micro entre les mains en chantant un des succès de vos chanteurs et chanteuses préféré.e.s, inscrivez-vous au tout nouveau concours le Duel du Village qui débutera le 27 septembre, on le répète, à la fois au bar Le Cocktail et au Club Date. Bonne chance à toutes et à tous !

INFOS | Club Date-Karaoké Bar, 1218, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-521-1242.

Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-597-0814.