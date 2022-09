Black & Blue et le Carnaval des couleurs, la Fondation BBCM se renouvèle vraiment en 2022

Sans contredit, les éditions 2022 du Black & Blue et du Carnaval des couleurs nous offrent des festivals renouvelés dans des lieux jamais encore utilisés par la Fondation BBCM qui organise ces deux événements. Rien que l’événement principal Black & Blue 360o, présenté à la TOHU, sort des sentiers battus avec un concept circulaire unique et un enchainement de DJ et de prestations artistiques multiples. Quant au Carnaval des couleurs, qui se déroule du 7 au 9 octobre, il prendra ses aises pour la première fois au Quartier des spectacles, sur l’Esplanade tranquille, à l’angle des rues Sainte-Catherine et Clark, avec des événements extérieurs gratuits.

« Ces deux festivals représentent des activités innovantes excitantes pour notre organisation », de dire Robert J. Vézina, le président fondateur de la Fondation BBCM qui organise le Black & Blue et le Carnaval des couleurs. « Premièrement, nous sortons de la pandémie avec des événements complètement en présentiel. Ensuite, l’événement principal du Black & Blue se déroule toute la nuit dans un seul lieu, ce qui ne s’était pas vu depuis 2017,

alors qu’on fêtait le 375e anniversaire de Montréal et que le party se tenait au centre Pierre-Charbonneau. »

« L’événement principal du Black & Blue 2022 n’a jamais été aussi imposant depuis quelques années », poursuit Robert J. Vézina. « Il faut se rappeler que la pandémie nous a frappés en 2020 et tout a été annulé, alors qu’en 2021, on devait célébrer le 30e anniversaire, et en raison des mesures sanitaires on n’a pu qu’organiser un gala où les gens devaient rester assis. Donc cette année, on expérimente plusieurs nouvelles choses, c’est palpitant ! »

Le party Black & Blue

Le party majeur Black & Blue 360o, qui se tiendra le dimanche 9 octobre à la TOHU de 22 h à 8 h du matin, va sûrement attirer des foules avec sa liste de DJ talentueux, certains de réputation internationale comme les Stephan Grondin, Alain Jackinsky, Maus, Lady McCoy ou encore Alain Vinet, pour ne nommer que ceux-ci, et aussi sa kyrielle de personnages spéciaux, d’artistes de la danse et du cirque, le tout conçu par le nouveau directeur artistique Louis Guillemette.

« C’est la toute première fois qu’on utilise une salle aussi spéciale que la TOHU », poursuit Robert J. Vézina. « C’est un lieu vraiment spectaculaire parce que c’est une salle qui a été conçue comme un chapiteau rond de cirque, d’où ce concept fantastique de 360o. Les bars seront dans la salle d’entrée, on va rétracter les gradins de la grande salle principale circulaire pour en faire une piste de danse avec une scène centrale pour les DJ et d’autres scènes où se produiront des artistes de différentes disciplines. On fera des clins d’œil aux fameuses “house” des années 1990 dans les clubs, avec des artistes queers, trans, drags, etc. »



Avec le concept 360o, « on va placer des écrans ou des tuiles vidéo tout autour de la salle et […] faire participer plusieurs artistes numériques, vidéastes et scratcheurs pour remplir complètement le contenu de ces écrans pour un véritable effet 360o, pendant les prestations artistiques en continu et pendant l’événement en général », explique le président de la Fondation BBCM.

Même si plusieurs événements sont prévus au Festival Black & Blue 2022 du 6 au 10 octobre, y compris le traditionnel Bal en cuir le vendredi 7 octobre au Lion d’Or, c’est bien sûr cet événement principal à la TOHU le dimanche 9 octobre qui attirera les regards, avec son

concept inédit pour la Fondation BBCM.

« Voici une autre première au Black & Blue, qui est de réaliser un gros party uniquement avec des DJ de Montréal. Ce sont tous des DJ qui avaient été recrutés pour le 30e anniversaire en 2020, party qui avait été annulé, puis en 2021, événement qui n’a pas pu voir le jour [pour] des raisons sanitaires encore. Donc, on s’est dit : pourquoi ne pas tous les inclure dans ce party en 2022 et rendre un hommage spécial aux excellents talents locaux que nous avons ici », explique Robert J. Vézina.



B&B Weekend Alliance – Bad Boy Club Montréal – District – Pitbull !

Sur les publicités du Black & Blue, vous avez peut-être remarqué le logo de cette nouvelle « alliance » de partenaires en vue d’attirer les visiteurs et visiteuses et les touristes. Il s’agit en effet de créer une synergie entre divers partenaires organisateurs de partys comme

Pitbull ! Events ou encore District Events (voir article sur le Party Rise).

« Après deux années difficiles de pandémie, nous avons pensé qu’il fallait faire front commun pour attirer les touristes », poursuit Robert J. Vézina. « Nous sommes trois organisations qui créons des partys, qui faisons la promotion et le marketing d’événements à Montréal, on s’est dit qu’il faut joindre nos forces pour la promotion de la ville comme destination de choix. Et de manière concrète, on a donc le Bal en cuir qui est en coprésentation avec Pitbull !, tandis que le Party District est en copromotion avec le Black & Blue. Ainsi, on s’aide pour la vente de billets, etc. Ça aussi c’est une première, qui, je l’espère, se continuera à l’avenir. »



Un Carnaval des Couleurs qui prend du galon

Plus d’une quinzaine de prestations artistiques, de conférences, de visionnements de films, etc. sont au programme de cette 4e édition du Carnaval des couleurs : le 7 octobre en soirée, le 8 octobre en après-midi et en soirée, et le 9 octobre en après-midi et en soirée.

«On prend du galon ici puisque ce Carnaval est présenté au Quartier des spectacles (à la nouvelle et magnifique Esplanade Tranquille), avec des shows mettant en vedette des artistes majeurs comme Corneille, Florence K, Élizabeth Blouin-Brathwaite, Sandy Duperval, Jonas Tomalty, etc., le tout sous la direction artistique de Yanick Daigle (voir l’entrevue à ce sujet). Ça aussi c’est nouveau puisqu’il y a un directeur artistique spécifique au Black & Blue et un pour le Carnaval des Couleurs en 2022. En soirée, on a aussi prévu des jeux de lumières, des lasers, donc des effets spéciaux, encore là, pour attirer le public, les personnes LGBTQ+, les communautés multiethniques, etc. Et le tout est gratuit», d’insister Robert J. Vézina.

«Dans les cas de ces deux festivals, on arrive avec des choses nouvelles, avec de nouveaux défis à relever, c’est excitant et complexe à la fois, souligne Robert J. Vézina. Après deux années de pandémie, certains coûts de production explosent aussi ce qui nous oblige à être plus efficace dans l’organisation des événements, la recherche de partenaires et de subventions qui doivent être renouvelées avec des nouveaux critères. Il faut faire des choix, organiser des activités qui vont plaire au public, qui seront attirants et, à la fois, que l’on pourra financer et ainsi s’assurer que tout le monde soit satisfait.

Ce n’est donc pas parce que la Fondation BBCM existe depuis 32 ans que c’est automatiquement plus simple car, en fait, organiser quelque chose s’est complexifié avec les dernières années et, maintenant, en sortie de pandémie, il y a des nouveaux trucs et détails à prévoir. Je pense cependant que, cette année, les gens seront contents de découvrir – car je crois que pour certains ce sera une découverte – cette incroyable salle de la TOHU et l’orientation de qualité que prend cette année le Carnaval des Couleurs dans ce nouvel emplacement et avec des activités diversifiées en pleine collaboration avec les communautés ethnoculturelles et les communautés LGBTQ+.»

• • •

PASSES ET BILLETS EN VENTE POUR LES ÉVÉNEMENTS DU FESTIVAL BLACK & BLUE 2022



La Fondation BBCM offre trois types de laissez-passer pour les événements du Festival Black & Blue 2022 et deux événements partenaires, en vente sur le site Web bbcm.org. Il s’agit des passes suivantes :

PASSE VIP FESTIVAL : lepointdevente.com

PASSE VIP WEEKEND : lepointdevente.com

BILLET COMBO : lepointdevente.com



NOUVEAUTÉ : en alliance avec les soirées DISTRICT et PITBULL ! —

BAL EN CUIR OFFICIEL du BLACK & BLUE – PITBULL ! — VENDREDI 7 octobre

DISTRICT PARTY — SAMEDI 8 octobre

BLACK & BLUE Événement principal 360o — DIMANCHE 9 octobre



En plus des passes déjà en vente depuis quelque temps, les billets individuels pour certains partys sont en vente dès maintenant. D’autres le seront plus tard cet été.

Suivez les liens pour plus de détails

INDIVIDUEL RÉGULIER ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

Événement principal Black & Blue 360 o à la TOHU billet individuel régulier

FR : lepointdevente.com



INDIVIDUEL VIP ÉVÉNEMENT PRINCIPAL

Événement principal Black & Blue 360 o à la TOHU billet individuel VIP

FR : lepointdevente.com



BAL EN [email protected] LION D’OR : lepointdevente.com



Les billets individuels sont aussi en vente dans le Village : Armada Par Men’s Room, Sauna G.I. Joe, Bonbarbier.

INFOS | www.bbcm.org

ou la page facebook.com/FondationBBCM

ou par courriel : [email protected]