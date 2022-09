Party Rise : pour s’élever l’esprit en danse et en musique !

Présenté par District Events et dans le cadre du festival Black & Blue, le Party District Rise attend les partygoers le 8 samedi octobre, de 22 h à 3 h, au Club Soda. En tête d’affiche, il y aura les excellents DJ Aron (Tel Aviv) et, en ouverture, le DJ montréalais Pascal Daze. Mais ce n’est pas tout, la drag queen récemment couronnée Gisèle Lullaby montera sur l’estrade pour une prestation retentissante !



Comme le party au mois de mai dernier, ce District Rise est accueilli par le Club Soda, sur le boulevard Saint-Laurent, qui peut contenir plusieurs centaines de personnes sans être nécessairement à l’étroit. « Le Club Soda est un espace intéressant, l’éclairage et le son sont de très bonne qualité et, pour nos partys, on y ajoute bien sûr nos décors, nos danseurs, etc., et cela met beaucoup d’ambiance. Pour ce Party Rise on s’est associé au Black & Blue parce que c’est un important festival à Montréal et qui a contribué à la communauté LGBT. Nous faisons partie de ce qu’on a appelé le “B&B Weekend Alliance“ — soit avec le Bad Boy Club Montréal, District Events et Pitbull ! — en vue de faire la promotion et d’attirer plus de touristes à Montréal à travers nos événements », explique Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events.



Côté musique, on a fait appel au DJ de renommée internationale Aron (ou Aron Abikzer), qui se déplace de ville en ville dans les différents circuit partys gais à travers le monde. Aron avait débuté sa carrière en jouant lors de partys organisés par des amis. Mais sa réputation et ses rythmes house tribaux énergiques se sont vite propagés sur la planète des circuit partys, si bien d’ailleurs qu’il a obtenu des résidences dans des clubs européens, comme à Paris et Barcelone, entre autres, avant de faire la tournée d’événements à New York, à Toronto, au Brésil, à Montréal, etc. Il a déjà remixé des chansons de Madonna, Rihanna ou J-Lo, pour ne mentionner que ces artistes-là.



« Le DJ Aron avait performé à la Fierté en 2018, mais depuis ce temps-là, il n’était pas revenu à Montréal et, ensuite, la pandémie et les mesures sanitaires avaient tout arrêté. Donc,

il est de retour à Montréal pour ce party », de poursuivre Pascal Lefebvre qui est aussi le propriétaire du bar Le Normandie.



Pascal Daze qui, de nos jours, se promène pas mal sera ainsi du Party Scream de Toronto, le 29 octobre prochain, pour l’Halloween. Entretemps, pour les amateurs de fétichisme, Pascal Daze sera également du Party KODE du 22 octobre prochain. District Rise comprendra aussi une performance de la drag queen bien connue Gisèle Lullaby. Et bien connue n’est pas peu dire, puisque Gisèle Lullaby avait atteint la finale, puis a été couronnée gagnante de la 3e saison de Canada’s Drag Race (sur Crave) le 8 septembre dernier, et ce, pour le plus grand plaisir de tous ses fans au Québec ! « Nous sommes très, très contents de l’avoir avec nous pour ce party, ce sera sa première grande prestation sur scène après avoir remporté ce titre. On l’attend avec impatience », affirme avec enthousiaste Pascal Lefebvre.



« Nos productions sont plus grandes parce qu’il y a moins de partys par année, donc on y accorde plus de qualité », souligne Pascal Lefebvre, qui est aussi l’organisateur principal du Love Festival qui a eu lieu durant Fierté Montréal. « Mais comme tout le reste, nos coûts de production sont plus chers, la location d’équipements est plus onéreuse, mais on offre des prix de billets qui sont raisonnables et abordables pour les gens. Après tout, on désire attirer les gens, mais en même temps nous faisons face à des prix qui ne cessent d’augmenter, donc il s’agit de garder un certain équilibre ici et je crois qu’on réussit bien. »



On vous le dit à l’avance, il y aura un Party District le 17 décembre prochain, au Club Soda. Et un after-party est prévu également dans une autre salle. « On se souviendra que l’an passé nous avions planifié un party, mais qui n’a pas pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires », dit Pascal Lefebvre. « Donc cette année, on revient avec un party de fin d’année, mais qui devance le 31 décembre pour que les gens soient libres d’aller dans leurs familles ou de fêter entre amis, etc. Il y aura de grands noms de DJ à ce party, mais on garde le suspense jusqu’à l’annonce officielle ! »



Entre-temps, le jeudi 6 octobre, le Black & Blue tiendra son lancement annuel au Normandie, dès 18 h, avec son Cocktail VIP. Ce sera la soirée Twinkle, avec le DJ DANYUL, puis on assistera à la soirée Disco-Pop Karaoké à partir de 21 h.



Pour ce qui est plus spécifiquement du Normandie, on nous propose les mercredis Chanter pour gagner ! Si vous faites une performance entre 22 h et 3 h chaque mercredi, cela vous donne le droit de participer à un tirage le 30 novembre prochain. « Il s’agit d’un concours de participation et non de talents. Donc, même si vous ne savez pas bien chanter, ce n’est pas grave », indique Pascal Lefebvre.



INFOS | Le dimanche 30 octobre, Le Normandie retourne à sa soirée mensuelle du souper spaghetti, dès 17 h.



Billets disponibles sur : https://lepointdevente.com

