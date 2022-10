Le Forum du Village : Bâtir ensemble l’avenir du secteur

Du 20 au 22 septembre dernier, le tout nouvel hôtel Hyatt de la Place Dupuis a été le théâtre du Forum du Village. Près de 150 personnes prenaient part aux discussions et sessions de travail sur l’avenir de ce secteur du centre-ville. Essentiellement, les échanges se sont articulés autour de six grands axes du Village que sont le vivre ensemble, la sécurité, la culture et l’identité, la vitalité socioéconomique et l’espace public. En tenant compte aussi, à l’horizon de 2024, de travaux majeurs d’infrastructures – aqueduc et égouts – sur la rue Sainte-Catherine Est

Rarement aura-t-on vu autant d’acteur·rice·s clés rassemblé·e·s pour repenser et poser les bases du Village de demain. Commerçant·e·s, résident·e·s, groupes communautaires, commandant·e·s et policier·ère·s des postes de quartier du territoire, élu·e·s et représentant·e·s de l’arrondissement de Ville-Marie et de la Ville étaient présent·e·s pour partager leur expertise et leur expérience. Ce fut trois jours intenses d’échanges et de travaux constructifs, d’ateliers de co-création à repenser ensemble l’avenir du quartier et proposer des pistes de solutions « grassroots », venant des personnes qui vivent le Village. Bien entendu, tout cela a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les participant·e·s. « Ce fut une bouffée d’espoir, il y a eu beaucoup d’idées qui sont ressorties de ce Forum, […] les gens ont nommé leurs besoins et les problèmes […] », témoigne Robert Beaudry, conseiller municipal du district de Saint-Jacques, dans lequel se situe le Village.

Évidemment, la Société de développement commercial (SDC) du Village participait pleinement à cette enrichissante rencontre. « Le Forum du Village, c’était l’occasion par excellence de se donner les moyens et l’élan nécessaires au développement du Village afin qu’il rayonne à sa juste valeur. Mon équipe et moi-même sommes fier·ère·s d’en être partenaires et d’avoir été présent·e·s afin de représenter nos membres. Nous continuerons à travailler en ce sens, car nous sommes convaincu·e·s que c’est par la participation active de toustes les acteur·rice·s du quartier que nous arriverons à créer un Village accueillant, unique et vibrant où la vitalité économique va de pair avec la diversité, l’inclusivité et l’innovation. Un lieu à la hauteur des espérances des communautés que nous servons, un lieu pour toustes », affirme Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village. Sans surprise, l’itinérance a fait partie des discussions, en abordant les façons d’améliorer certains secteurs du Village pour les rendre plus attrayants et plus sécuritaires. La question de la mixité des activités commerciales était aussi sur la table. On veut, bien sûr, garder l’aspect festif du Village et son attractivité pour les touristes et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre (avec les bars, les restaurants, les clubs, etc.) tout en s’assurant de bonifier l’offre par des commerces de proximité pour les résident·e·s actuel·le·s et futur·e·s. À cet égard, Robert Beaudry assure que des programmes de la Ville pourront encourager l’ouverture de telles entreprises par des partenariats et diverses initiatives.

« Comment peut-on pérenniser l’expérience culturelle des communautés qui forment le Village ? […] Il s’agit ici d’une consultation en amont. Les conclusions qu’on en tire aujourd’hui constituent une feuille de route commune pour la Ville, pour les commerçant·e·s, les résident·e·s, les partenaires […] », a poursuivi Robert Beaudry, qui est membre du comité exécutif de la Ville et responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie. On attend impatiemment la suite et c’est très excitant de savoir que toustes ces même acteur·rice·s sont impliqué·e·s à toutes les étapes du processus. On a senti une belle convergence dans les inquiétudes, rêves et aspirations pour le Village de demain. Nous attendons maintenant une stratégie d’intervention collective basée sur les résultats des deux phases du Forum, qui devrait être déposée cet automne. « On ne veut pas attendre trop longtemps non plus, parce que ce Forum était véritablement le début d’autre chose pour le Village, c’est l’étincelle qui deviendra une feu d’artifice. C’est comme une locomotive qui se met en marche. On veut que les gens soient les ambassadeur·rice·s et les porteur·euse·s de ces projets qui sont très positifs pour le Village », conclut Robert Beaudry. Cette phase de discussions et d’ateliers de travail était la seconde étape du Forum du Village, qui succédait à huit semaines de consultation publique sur rue, en ligne et en porte-à-porte pour recueillir les aspirations et les besoins de la communauté et des parties prenantes du Village. C’est sur ces bases-là que le Forum a pris son envol.