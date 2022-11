Les jeunes LGBTQ dans des établissements correctionnels pour mineurs ont un risque plus élevé de suicide et d’automutilation

Une nouvelle étude du Williams Institute de l’UCLA School of Law révèle que les jeunes LGBTQ sont représentés de manière disproportionnée dans les établissements correctionnels pour mineurs.

La majorité des jeunes LGBTQ détenus sont parmi les filles (64 %) et les jeunes de couleur (72 %), et ils sont confrontés à un risque beaucoup plus élevé d’idées suicidaires, de tentatives de suicide et d’automutilation.

À l’aide des données de l’enquête auprès des étudiants du Minnesota, une enquête sur la population des jeunes à l’échelle de l’État, des chercheurs des universités UCLA, Vanderbilt, Brown et Yale ont examiné les expériences de santé mentale des jeunes LGBTQ et non LGBTQ dans les établissements correctionnels pour mineurs et les écoles publiques. Les résultats montrent que par rapport aux jeunes hétérosexuels cisgenres dans les écoles publiques, les jeunes LGBTQ incarcérés étaient deux fois plus susceptibles de penser au suicide, six fois plus susceptibles de tenter de se suicider et près de quatre fois plus susceptibles de s’automutiler.

Parmi les jeunes incarcérés, les jeunes LGBTQ avaient un plus grand risque de suicide et d’automutilation que leurs pairs hétéros cisgenres.

« Les jeunes LGBTQ commencent par vivre des expériences plus stressantes lorsqu’ils sont enfants, ce qui entraîne des problèmes de santé mentale. Mais plutôt que d’être pris en charge, ils se retrouvent dans des établissements correctionnels pour mineurs en plus grand nombre que les jeunes non LGBTQ», a déclaré le co-auteur de l’étude, llan H. Meyer, Ph.D., chercheur principal émérite en politique publique au Williams Institute. «Ces jeunes doivent gérer le stress d’un milieu carcéral tout en naviguant dans les identités sexuelles et de genre minoritaires, ce qui peut augmenter l’exposition à la violence, à l’intimidation et à l’isolement.»

PRINCIPALES CONCLUSIONS

• Les jeunes LGBTQ sont surreprésentés dans les établissements correctionnels du Minnesota : 29 % des jeunes dans les établissements correctionnels s’identifient comme LGBTQ comparativement à 20 % des jeunes dans les écoles publiques.

• Les filles et les jeunes de couleur étaient surreprésentés parmi les jeunes LGBTQ incarcérés : 64 % des jeunes LGBTQ incarcérés étaient des filles contre 48 % des jeunes hétérosexuels et cisgenres dans les écoles secondaires, et 28 % des jeunes LGBTQ incarcérés étaient blancs contre 73 % des hétérosexuels. jeunes cisgenres dans les lycées.

• Tous les jeunes dans les établissements correctionnels ainsi que les jeunes LGBTQ dans les écoles publiques présentaient un risque élevé d’idées suicidaires, de tentatives de suicide et d’automutilation par rapport aux jeunes hétérosexuels cisgenres dans les écoles publiques. Cependant, les jeunes LGBTQ incarcérés présentaient un risque considérablement plus élevé.

• Comparativement aux jeunes hétéros, cisgenres et aux jeunes LGBTQ dans les écoles secondaires, les jeunes LGBTQ dans les établissements correctionnels ont signalé la plus forte prévalence d’idées suicidaires (42 %), de tentatives de suicide (38 %) et d’automutilation (58 %).

• Plus de la moitié (54 %) des jeunes LGBTQ incarcérés ont déclaré avoir vécu au moins quatre expériences négatives durant l’enfance, y compris diverses formes d’abus, de négligence et de dysfonctionnement domestique. En revanche, 6 % des jeunes non LGBTQ dans les écoles publiques ont déclaré la même chose.

«Des interventions sont nécessaires pour réduire les voies d’incarcération des jeunes LGBTQ et pour atténuer les effets néfastes des expériences négatives de l’enfance», a déclaré l’auteur principal Kirsty A. Clark, professeur adjoint de médecine, santé et société à l’Université Vanderbilt. «Des politiques de soutien qui réduisent l’exposition aux facteurs de stress des minorités et augmentent les capacités d’adaptation face à la victimisation sont justifiées.»