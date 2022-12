«Je donne à la Maison d’Hérelle…»

En mai 1990, la Maison d’Hérelle ouvrait la première fois ses portes pour accueillir en pleine pandémie, les premières personnes victimes d’un virus ravageur, le VIH/sida. Avec ses soins, et son accompagnement, la Maison d’Hérelle, est toujours au plus proche de l’humain et de la problématique VIH/sida, avec une diversité de ressources en hébergement adaptées aux personnes vivant avec le VIH/sida à Montréal.

En plus de la Maison d’Hérelle comme telle, il y a les appartements Satellites d’Hérelle, les Studios d’Hérelle et le suivi dans la communauté, qui fonctionnenet tous sous le vocable de Maison d’Hérelle

Habituée des grands combats à mener, la Maison d’Hérelle a su maintenir l’intégralité de ses programmes durant la crise sanitaire de la COVID-19, en faisant tout son possible pour garder en bonne santé les personnes à risque accompagnées par les équipes, et ce qu’elles résident au sein de l’une des adresses Hérelle ou qu’elles soient suivies dans la communauté.

Le combat n’a jamais cessé et l’organisme continue d’avoir besoin de tous les soutiens, dont le vôtre.

Don spontané ou don mensuel, peu importe le montant que vous pourriez offrir à la Maison d’Hérelle, il est primordial d’agir en faveur des personnes les plus vulnérables.

POUR FAIRE UN DON À LA MAISON D’HÉRELLE CLIQUEZ-ICI