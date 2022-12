Ensemble vocal Extravaganza : Spectacle cabaret en décembre et recrutement pour janvier!

L’Ensemble vocal Extravaganza célèbre la fin de l’année 2022 avec un spectacle cabaret où chants de Noël, pop, comédie musicale, balade et une incursion chez Britney Spears se marieront au cours d’une soirée haute en couleur! C’est également le moment de vous joindre à sa folie vocale puisqu’une nouvelle session se pointe à l’horizon, dès janvier!

Le samedi 17 décembre, Extravaganza vous invite à une soirée de levée de fonds qui se tiendra au sous-sol de l’église Saint-Pierre-Apôtre (1323, boul. René-Lévesque Est). Pièces chorales, petits ensembles et solistes s’y succèderont, de même qu’une présentation de quelques extraits du spectacle Canadiana prévu pour juin 2023! Une soirée dansante prendra ensuite place jusqu’aux petites heures.

Préparez-vous à de nombreuses surprises vocales et à des prestations enlevantes!

Ouverture des portes à 18h et début de la représentation vers 19h. Un bar avec des consommations (alcoolisées et non alcoolisées) sera tenu tout au long de la soirée. À noter qu’il vous est également possible de participer à un concours de chandail moche de Noël : sur présentation de celui-ci, un billet de tirage vous sera remis!

L’entrée est libre, mais les donations sont bien évidemment les bienvenues.

Et si le chant choral vous intéresse!

L’année 2023 sera placée sous le thème d’un spectacle qui rendra hommage à la diversité du répertoire canadien. On peut déjà révéler l’interprétation de succès iconiques de Pierre Lapointe, Joni Mitchell, Weeknd, Neil Young, Shania Twain, un hommage au palmarès des années 80, de même qu’une incursion dans l’un des grands succès de 1990 qui amena Céline Dion sur le devant de la scène anglo-saxonne!

Sous la direction d’Émilie Versailles, Extravaganza est le plus grand chœur LGBTQ2I+ à quatre voix du Québec. Il met l’emphase sur un environnement profondément inclusif qui se distingue par un répertoire varié et un apprentissage adapté aux forces de chacun et de chacune. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience musicale préalable, mais bien simplement d’avoir le goût d’apprendre et de progresser.

Une grande diversité de styles musicaux est au programme : pop, rock, dance, jazz, country, comédie musicale, folk ou traditionnel et même une incursion du côté du répertoire classique. Des chorégraphies agrémentent également certaines pièces du spectacle avec une modulation des niveaux de difficultés adaptées aux capacités des choristes.

Des trames de pratiques sont toujours mises à disposition afin de faciliter l’apprentissage individuel. Les pratiques se tiennent le mardi soir, au sous-sol de l’église Saint-Pierre Apôtre (1323 boul. René-Lévesque Est), près du métro Beaudry.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire : https://www.extravaganzavocal.org/