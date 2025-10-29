Mercredi, 29 octobre 2025
    La Guignolée des Drags patronnesses est de retour !

    À l’approche des Fêtes, un événement phare de solidarité revient : la Guignolée des Drags patronnesses se tiendra du 15 novembre au 15 décembre 2025, avec pour objectif d’amasser 3 000 $, en argent et en denrées non périssables, pour offrir des paniers de Noël aux personnes et familles vivant avec le VIH/sida dans la précarité, accompagnées par la Maison Plein Cœur.

    Initiée par les Drags patronnesses, un groupe de drags engagées socialement dans leur communauté, cette guignolée haute en couleurs allie, fête, art, générosité et solidarité. Fidèles à cette tradition québécoise, les drags vont sillonner les soirées et événements de la communauté 2ELGBTQIA+ à Montréal pour récolter des dons en argent et en denrée non-périssables avec glamour et cœur. Les Fêtes peuvent être particulièrement difficiles pour les personnes isolées et les familles vivant avec le VIH/sida et en situation de vulnérabilité.

    Grâce aux dons, Maison Plein Cœur pourra offrir des paniers de Noël remplis d’amour, de nourriture et de produits essentiels, pour que chacun.e. puisse vivre une période de fin d’année dans la dignité et la chaleur humaine. La Guignolée des Drags patronnesses, c’est bien plus qu’une levée de fonds : c’est un élan de solidarité, un geste de cœur porté par toute une communauté.

    Comment contribuer ?
    Faites un don en ligne : www.zeffy.coms ou utiliser le code QR; Participez à l’un des événements de collecte en allant sur nos réseaux sociaux linktr.ee.

    Déposez vos dons en denrées non-périssables à la SDC du Village 1211 Ste-Catherine Est ou au Bar le Stud; Partagez notre campagne sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #Guignoléedrags.

