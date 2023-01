Plus de la moitié des parents LGBTQ+ auraient envisagé de quitter la Floride à cause de la loi «Don’t Say Gay»

Une nouvelle étude du Williams Institute de l’UCLA School of Law et de l’Université Clark révèle que près de 9 parents LGBTQ+ sur 10 (88 %) sont préoccupés par l’impact du projet de loi Don’t Say Gay sur eux et leurs enfants. Les parents ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le projet de loi les empêcherait de parler librement de leur famille et pourrait affecter l’estime de soi et le sentiment de sécurité de leurs enfants. En conséquence, 56 % des parents LGBTQ+ ont envisagé de quitter la Floride et 17 % ont pris des mesures pour le faire.

Rappelons que le 28 mars 2022, la législature de Floride a adopté HB 1557, le projet de loi « Parental Rights in Education », également connu sous le nom de projet de loi Don’t Say Gay. Le projet de loi interdit l’enseignement en classe sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre avant la quatrième année. Toute instruction après cela doit être «adaptée à l’âge ou au développement».

À l’aide de données recueillies auprès de 113 parents LGBTQ + en Floride, les chercheurs ont examiné les préoccupations et les perspectives des parents LGBTQ + concernant le Don’t Say Gaybill de l’État. Près d’un quart ont déclaré craindre le harcèlement de leurs voisins en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité ou expression de genre, et 21 % avaient été moins présents dans leur quartier, leur lieu de travail ou leur communauté.

«La législation peut avoir un impact négatif sur les familles parentales LGBTQ+ en cultivant un climat de peur et d’insécurité», a déclaré l’auteur de l’étude Abbie E. Goldberg, professeur de psychologie à l’Université Clark. «Pour les parents LGBTQ+ qui n’ont pas les moyens de déménager ou d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées, le stress que cette législation créera sera important.»

AUTRES CONCLUSIONS

• Les parents LGBTQ+ craignent que Don’t Say Gay n’empêche leurs enfants de parler librement de leur famille (par exemple, en montrant des photos de famille dans un projet d’arbre généalogique en milieu scolaire), n’ait un impact négatif sur leur sens de la valeur et n’encourage un climat scolaire hostile.

• 13 % des parents LGBTQ+ ayant des enfants LGBTQ+ ont déclaré que leurs enfants ont exprimé des craintes à l’idée de vivre en Floride.

• Les parents LGBTQ+ qui ont exprimé la plus grande inquiétude avaient généralement des enfants d’âge scolaire dans des écoles publiques plutôt que privées.

• Les parents LGBTQ+ ont signalé que leurs enfants ont déjà été victimes de harcèlement et d’intimidation à l’école parce qu’ils avaient des parents LGBTQ+ et qu’ils ne pouvaient pas parler de leurs parents ou de leur propre identité LGBTQ+.

• Les parents LGBTQ+ interrogés ont fait face en s’engageant davantage dans l’activisme, en évitant les nouvelles, en obtenant le soutien de leurs amis et de leur famille et en planifiant l’avenir (par exemple, déménager).

• 11% des parents envisagent de transférer leurs enfants dans une école qui n’est pas liée par la loi Don’t Say Gay, comme une école privée.