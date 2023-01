Un héros de notre histoire Denis Langlois

Né à Longueuil en 1960, Denis Langlois est à la fois réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur. Diplômé du programme de film de l’Université Concordia, il est considéré comme « l’un des interprètes cinématographiques montréalais les plus ambitieux et tenaces de l’identité urbaine homosexuelle 1. » Il s’est impliqué chez Main Film, association de cinéastes indépendants et centre de services ; puis a travaillé pour le distributeur Cinéma Libre et le Festival LGBTQ+ de cinéma et de vidéo Image + Nation. Il a aussi siégé au Centre National du Cinéma et de la Télévision, et participé à la création des 5 Jours du Cinéma Canadien Indépendant.



Intéressé avant tout par « des projets innovateurs et de nature indépendante 2 » il fonde, en 1994, Les productions Castor & Pollux avec son compagnon Bertrand Lachance avec qui il coécrit et coproduit tous ses projets. Notre objectif, précise-t-il, était de « faire les films dont aucun producteur ne voulait à l’époque, des films traitant de Sida, de représentation masculine et d’homophobie. Des films engagés donc, mais divertissants aussi — lire sexy et romantique ! 3 » Il récidivera dix ans plus tard en créant « avec d’autres cinéastes la compagnie de distribution de cinéma indépendant “Les films du 3 mars” [F3M] 4 », le mandat étant de « faire rayonner le cinéma québécois ici et ailleurs ! 5 »

En 1988, il réalise et produit son premier court-métrage, Éclipse, suivi de Ma vie. Synopsis : « Pour trouver l’inspiration, un écrivain infructueux, Jeannot, évoque son passé : les années hippies ; les années disco, où il rencontre l’Amour et le perd aussitôt ; les années terribles où son amant lui apprend qu’il est allé passer le test du Sida… 6 » Denis Langlois y campe le personnage principal, alors que Jeannot vieilli est interprété par Guy Provencher dont certains se souviendront qu’il incarnait Bill Wabo dans Les belles histoires des pays d’en haut. Puis, avec L’Escorte — où il tient le rôle secondaire de l’amant de Marco — le cinéaste porte « un regard sur les amours, les relations, l’art, la perte et la mortalité chez les hommes queer urbains […] de sa génération 7. » Y évolue, Steve, un garçon se faisant passer pour une escorte et perturbant la vie d’un couple homosexuel et celle de leurs amis. Un film sur les préoccupations de plusieurs gais, soit « la jalousie, la fidélité, la peur du sida, la mort d’amis, la pression des parents, etc. 8 » Montrant un danseur nu hétéro qui cherche l’amour, Danny in the Sky « traite des ambiguïtés liées aux identités sexuelles et aux industries du désir 9. » Né d’un père gai et d’une mère top modèle décédée d’une overdose quand il était jeune, le garçon veut se frayer une place dans les milieux des homos et de la mode où règnent le luxe et le glamour. Le film a été mis en nomination dans la catégorie Meilleure musique aux Prix Jutra du cinéma québécois 2005. Dans Amnésie : L’Énigme James Brighton, inspiré d’une histoire vraie, on suit le périple « d’un jeune homme qui se réveille sans mémoire dans un stationnement désaffecté. Bien qu’il croie se nommer James Brighton, il n’a qu’une certitude : être homosexuel. Avec l’aide de S.O.S. Gay et surtout de l’un de ses membres qui l’héberge, James tente de découvrir son identité 10. »

Vient ensuite Y’est où le paradis ? : « À la mort de leur mère, un frère et une sœur vivant avec une déficience intellectuelle, Samuel et Émilie, se sauvent en plein hiver. Ils tentent de rejoindre Matchi Manitou, le Paradis de la chasse et de la pêche où Émilie est convaincue que leur mère s’en est allée. Pendant qu’ils s’enfoncent dans la forêt boréale et manquent y périr gelés, leur relation fraternelle est mise à rude épreuve 11. »

Denis Langlois parle de son prochain projet, Le jardinier, qui « racontera une histoire d’amour gaie intergénérationnelle en un drame romantique se déroulant en Estrie : Alex, un homme de 50 ans, croise Rémi, qui en a 20, et est stupéfié par cette rencontre, car il est le sosie de son amant récemment décédé. Dans la nature qui les entoure, les jardins refleurissent sous les mains de Rémi, la fragilité d’Alex est mise à nu et l’amour se développe entre eux. Mais la contradiction à la base de leur liaison fait de leur relation une valse-hésitation sans issue et destructrice 12. » Denis Langlois a remporté de nombreux prix dont, pour Amnésie : L’Énigme James Brighton, le Prix du Meilleur long métrage au Festival Inside Out à Toronto en 2006 et le Prix du Public du Meilleur long métrage au Festival de Cine Llamale H de Montevideo, Uruguay, en 2008. Après avoir été en nomination pour le prix Zeno Mountain du Festival du Film de Miami 2017, et semi-finaliste pour le prix Inclusivity au Wayward Festival de Los Angeles, Y’est où le paradis ? a été choisi Meilleur long métrage au Picture This… Film Festival de Calgary en 2018.

Notes

www.mediaqueer.ca/fr/artist/denis-langlois. Consulté le 29 octobre 2022. http://www.prod-castorpollux.com/fabout.htm. Consulté le 30 octobre 2022. https://f3m.ca/film/lescorte. Consulté le 30 octobre 2022. http://www.prod-castorpollux.com/fabout.htm. Consulté le 30 octobre 2022. https://f3m.ca. Consulté le 31 octobre 2022. https://f3m.vhx.tv/ma-vie-un-film-de-denis-langlois. Consulté le 29 octobre 2022. https://www.mediaqueer.ca/fr/artist/denis-langlois. Consulté le 26 octobre 2022. Didier Roth-Bettoni, L’homosexualité au cinéma, Paris, Éditions La Musardine, 2007, p. 434. https://www.mediaqueer.ca/fr/artist/denis-langlois. Consulté le 26 octobre 2022. Jean-François Boutin, La représentation cinématographique de la diversité sexuelle : une analyse des longs métrages québécois contemporains, mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, février 2016, p. 72. http://www.prod-castorpollux.com/fmichel.htm. Consulté le 31 octobre 2022. Courriel de Denis Langlois, 31 octobre 2022.

Les cinéphiles désireux de voir certains films pourront se rendre sur :

Ma vie: https://f3m.ca/film/ma-vie-2/

L’Escorte: https://f3m.ca/film/lescorte/

Danny in the Sky: https://f3m.ca/film/danny-in-the-sky/

Amnésie: L’Énigme James Brighton: https://f3m.ca/film/amnesie-lenigme-james-brighton/