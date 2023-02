Le chef de chœur canadien Francis Choinière remporte le Prix Goyer Mécénat Musica 2023-24

Francis Choinière, le chef de chœur et directeur artistique de l’Orchestre Philharmonique et Choeur des Mélomanes (OPCM), Orchestre FILMharmonique & Ensemble Classico Moderne est le gagnant du Prix Goyer Mécénat Musica 2023-24 de 125 000 $, accordé à un artiste collaboratif émergent. Le Prix Goyer Mécénat Musica est le plus important prix du genre au Canada et un des prix les plus importants au monde pour un musicien classique émergent collaboratif.

Il rend hommage à Jean-Pierre Goyer pour sa contribution à la musique, aux arts et à la culture à Montréal, au Québec et au Canada, notamment en tant que président du Conseil des arts de Montréal et comme président du conseil d’administration de l’Orchestre Métropolitain où il a engagé Yannick Nézet-Séguin comme chef de l’orchestre émergent à l’âge de 25 ans.

Mécénat Musica Prix Goyer est l’initiative de Mécénat Musica et de l’Ensemble Caprice dont les donateurs fournissent au prix 5 000 $ de chaque don de 25 000 $.

Sous la direction de Choinière, 50 000 $ du Mécénat Musica Prix Goyer servent à créer, pour l’organisme culturel de l’artiste, l’Orchestre Philharmonique et Choeur des Mélomanes, un fond Mécénat Musica à perpétuité de 1 000 000 $.

de billets pour ses ensembles. Depuis mars 2020, Francis a dirigé plus de 43 représentations dans 10 salles de concert à travers sept villes du Québec et de l’Ontario, y compris la Salle Wilfrid-Pelletier, la Maison Symphonique, le Grand Théâtre de Québec et la Salle Roy Thompson.

Francis Choinière est un musicien polyvalent, actif en tant que chef de chœur et d’orchestre, producteur de concert, pianiste et compositeur. L’un des « 30 musiciens classiques canadiens de moins de 30 ans » de CBC en 2020, Francis est le directeur artistique et le chef d’orchestre de l’OPCM (Orchestre Philharmonique et Choeur des Mélomanes), qui interprète de grands chefs-d’œuvre choraux et symphoniques. Francis est aussi chef principal et codirecteur artistique de l’Orchestre FILMharmonique et de l’Ensemble Classico Moderne, dirigeant plusieurs tournées pancanadiennes.

Francis Choinière a été chef d’orchestre assistant à la Compagnie d’opéra canadienne (COC) pour Carmen de Bizet avec le chef d’orchestre Jacques Lacombe en 2022. Francis a été chef assistant de l’Orchestre du Centre national des Arts sous la direction d’Alexander Shelley pour la saison 2020-2021.

Francis est aussi président et co-fondateur de GFN Productions, développant passionnément de nouveaux publics de musique classique en présentant des orchestre symphoniques avec des films, y compris Fantasia, Titanic, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux.

Voici les Artistes collaboratifs émergents qui ont déjà gagné le Prix Goyer Mécénat Musica : Philip Chiu, piano, en 2015-16; Marc Djokic, violon, en 2017-18; Lara Deutsch, flûte, en 2019-20 ; Nicolas Ellis, chef d’orchestre, en 2021-22.

Mécénat Musica est un programme culturel pour encourager la musique et la culture. Le programme Mécénat Musica a créé 81 000 000 $ à perpétuité pour 50 organismes culturels québécois avec d’importants dons de plus de 600 personnes et familles Mécénat Musica avec des fonds administrés par trois fondations communautaires partenaires : la Fondation du Grand Montréal, la Fondation communautaire juive de Montréal et la Fondation Québec Philanthrope.

Depuis le mars 2020, Mécénat Musica a lancé plusieurs initiatives communautaires pour la santé et la musique : Mécénat Musica: Mini-Concerts Santé (Prix Opus Événement musical de l’année 2020), Mini-Opéras Santé, Mini-Galas, Prix HEC Artistes, ArtChoral et Prix 3 Femmes dédié au développement de nouveaux opéras par des créateurs émergents canadiens femmes et non binaires.