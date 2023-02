Un weekend à Toronto

Ce weekend je suis allé faire un tour dans le village LGBT de Toronto, j’ai donc décidé de partager avec vous mon weekend pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce magnifique quartier et qui sait peut-être que cela vous donnera des idées pour vos prochaines visites !

VENDREDI

21:35, à la rencontre des tapettes – Black Eagle

Que serait une soirée dans le village à Toronto sans aller au mythique bar Black Eagle (www.blackeagletoronto.com), situé sur Church Street, ce soir-là se déroulait la soirée «Philippe Tapette », l’ambiance était dédié à la musique française, des années 70 jusqu’aux années 2000, tout y passe. Organisée par un Dj Francophone ( www.facebook.com/DJPhillippe ) la soirée a été un grand succès ! Et petite surprise à minuit, nous avons eu la chance de découvrir une performance de la talentueuse Drag Queen Jenna Seppa (www.facebook.com/michel.gervais.5458) ! N’oubliez pas de faire un petit tour en haut, sait-on jamais, il se pourrait que la soirée devienne encore plus chaude…

00:41, Boule de billard ou boule à facettes ? – Pegasus

Vous aimez les sports de bars ? Billard, fléchettes, ping-pong, c’est le bar idéal, plusieurs tables de billard sont disponibles, ainsi que d’autres activités, et si ce n’est pas votre passion, vous y découvrirez régulièrement des shows de Drags sur scène. Définitivement il y en a pour tous les gouts à Toronto !

SAMEDI

15:12, toujours avoir du cuir de qualité. – North Bound Leather

Pour tous les amateurs de cuir, c’est inconcevable de ne pas passer par cette boutique, situé sur Jefferson Avenue, vous y trouverez tout ce que vous avez besoin, que ce soit des chemises, des pantalons, des harnais, et tous les accessoires possible et inimaginable. La boutique est mixte, donc tout le monde sera servi. Mention spéciale pour l’équipe qui est adorable et qui connait parfaitement son sujet. N’hésitez pas à poser des questions et à essayer ce qui vous plait.

17:34, Le Shopping n’est pas fini ! – Men’s Room

De retour dans le village (sinon la vie n’est pas drôle), rendez-vous dans cette jolie boutique, rempli d’accessoires, t-shirt (qui sont très drôle pour la plupart) mais aussi, attention roulement de tambours… Un salon de coiffure ! Comme ça c’est pratique, nouvelle coupe de cheveux, et nouvelles bobettes pour briller dans les party du samedi soir !

21:44, On peut faire les guidounnes ! – Black Eagle

La fameuse soirée SIN, autant vous dire que c’est chaud avec son ambiance electro, le bar était rempli ! Gros coup de coeur pour le DJ qui enflamme la scène ! Les gens avait des looks incroyable ! Entre Harnais, cuir, short; chemisette montante et camisole ! On ne sait plus ou regarder !

Dimanche

20:40, Po le temps de niaser – Woody’s

Le bar tout autant mythique que le black eagle et bar emblématique de la série Queer As folk (usa), l’endroit est immense avec différente ambiance ! Nous avons était accueilli par la légendaire Drag Queen montréalaise Jezebel Bardot pour un super show ! Parfait pour finir le week end en beauté !

23:44, petit extra coquin – SteamWorks

Quoi de mieux qu’un petit sauna pour se détendre avant de rejoindre les bras de Morphée et commencer sa semaine de dur labeur ? Ce sauna est immense, juste a coté des bars. C’est parfait pas besoin de marcher dans le froid trop longtemps ! Que dire de se sauna, tout y es ! Hammam, sauna, bain à remous, cabines, sling, donjon… Y’a de quoi faire les cochons 😉

Si vous aimez faire la fête et découvrir des super shows de Drag Queens, vous allez tomber amoureux de la vie LGBT de Toronto ! Le village est mythique et pour toutes les personnes qui ont aimé la série Queer As Folk; cela va vous rappeler des souvenirs avec un joli sentiment de « déjà vu » ! Un super week-end ! Hâte de vous faire découvrir mes prochains voyage.