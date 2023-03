Horoscope mars 2023

Poissons

18 février au 20 mars 2023

L’hiver perd ses dents, il devient moins âpre. Et ça fond partout pour le retour des Poissons, dernier signe de l’hiver, qui annonce l’arrivée proche du printemps. Le natif du signe recevra de la visite importante ce mois-ci, celle du très sérieux messire Saturne, pour un peu plus de deux ans. Enfin pour cette année, surtout pour les natifs du premier décan, nés entre les 18 et 28 février environ, Saturne leur amènera de nouveaux défis, comme des responsabilités additionnelles au travail ou dans leur vie privée. Les événements se développeront plus lentement, parce que bien en profondeur. Les Poissons devront faire preuve de patience, ils se sentiront parfois seuls, incompris, même s’ils sont bien entourés. Ils vivront des moments de solitude noire, mais ça les aidera à mieux se retrouver et à se redéfinir, s’il y a lieu de le faire. Il n’y aura pas trop de bozos pour les distraire de leurs méditations. Ils devraient d’ailleurs larguer des gens qui leur paraitront soudainement trop vains ou superficiels. Ils apprécieront davantage la compagnie de personnes plus sages et solides, même âgées. Enfin, ils réfléchiront en profondeur sur leur vie, pour lui trouver plus de sens. Ils devront aussi prendre le temps de bien se reposer, car ils ne rajeunissent pas. Mais lorsque Jupiter arrivera en Taureau en mai, il aidera les natifs du Poisson à trouver plus de fantaisie dans leur vie de tous les jours. Ceux-ci apprécieront aussi mieux la joie acidulée d’une conversation légère avec tous les familiers et voisins qu’ils croiseront dans le quotidien. Certains reprendront goût à la marche ou au vélo, ainsi qu’aux excursions dans les alentours. Ils pourraient approfondir une relation « pendouillante » avec un voisin, ils y trouveront ensuite assez de bonheur pour réchauffer un après-midi. En résumé, à partir de maintenant, les Poissons réfléchiront davantage sur leurs erreurs et sur le sens qu’ils donnent à leur existence. À partir de mai, ils se rendront compte qu’ils ont une vie plutôt rigolote et qu’il serait bien d’en profiter. Ils pourraient aussi lire plus sérieusement des écrits qui les éclaireront, comme une révélation. Alors bonne fête, les Poissons ! On nage avec vous vers le printemps !

Bélier Jupiter est toujours chez vous jusqu’en mai et il vous encourage à réaliser vos projets, en vous ouvrant à l’occasion des raccourcis. Il vous donne bon appétit aussi, à vous d’y voir. Vous éviterez de justesse une situation difficile, vous rappelant des déboires passés. Vous apprenez vite. Vous devinerez aussi un secret. Un tapis magique pourrait vous amener sur une plage bordée de cocotiers.

Taureau Vous serez entouré par les copains, du plus sage au plus possessif. Il y en a un qui vous invitera à réaliser un projet enrichissant, plutôt valorisant. Vous êtes tout près d’atteindre un objectif, mais il vous intéressera moins. C’est autre chose qui vous allumera, comme un nouvel ami. Et un autre but. Peut-être un chalet ? Près du ruisseau à la truite ? Et votre meilleur ami est toujours près de vous, bien discret.

Gémeaux On pense à vous pour des projets. Les gens sont conscients de votre expérience au travail et ils voudront vous confier un nouveau défi. À moins que vous obteniez un contrat mirifique si vous êtes à votre compte. Votre magnétisme d’ado sera amplifié dans le public, on vous remarquera partout. D’ailleurs, les artistes devraient toucher plus de monde. Vous n’oublierez pas vos parents vieillissants. Non, non, non.

Cancer Vous le sentez, vous êtes sur le point de succomber à la tentation quelque part. Vous essaierez quelque chose dont vous n’avez parlé à personne. Ben, il était temps ! Ça devrait vous passionner longtemps, vous enthousiasmer. Et surprise, vous pourriez partir en voyage. Vous aurez des échanges intéressants avec des gens sages. L’un d’entre eux aura un fort magnétisme. Un drôle de pouvoir. Concret.

Lion Vous serez populaire, bien des gens iront vers vous et rechercheront votre présence. Vous pourriez commencer de nouvelles relations ainsi, amicales ou plus intimes. Vous chercherez aussi à mieux vivre vos échanges, à être un meilleur partenaire ou un meilleur équipier. On pourrait également vous faire une proposition au travail ou dans la communauté, pour vous occuper d’un projet. Rencontre avec une personne paternelle.

Vierge Vous supporterez moins qu’à l’habitude le désordre, vous ferez donc du ménage là où c’est nécessaire ou vous ferez des démarches d’un ennui mortel pour faire avancer un projet. Mais aussi, vous irez dire à quelqu’un une vérité de manière qu’il vous comprenne très bien. Impossible de vous ignorer ensuite. Soyez plus volontaire pour votre santé et marchez davantage. Tenez compte de votre âge si vous fêtez tard.

Balance Un grand ménage va se faire dans votre vie. Vous vivrez moins d’extrêmes, de furie, moins d’abus de toutes sortes, pour devenir plus en forme et ménager votre monture. Plusieurs verront vite des résultats s’ils commencent à faire de l’exercice, ne serait-ce que de la marche. Vous ferez de belles rencontres avec des sages optimistes, ce qui va vous aider à mieux vous orienter. Vous travaillerez davantage.

Scorpion Vous sentirez déjà l’énergie du printemps vous travailler. Vous croiserez bien des gens dès que vous sortirez pour vous amuser et vous ressourcer. Vous serez créatif aussi, vous aurez de bonnes idées pour lancer un projet ou régler un problème. Les artistes devraient créer une œuvre que tout le monde remarquera. Vous passerez de bons moments avec un être magique. Providentiel.

Sagittaire Quelque chose d’inattendu va survenir chez vous. Peut-être y découvrirez-vous un nouvel aspect positif et commode, ou que vous aurez l’occasion de déménager dans un endroit plus agréable sans vous ruiner. Vous devriez inviter des gens chez vous, mais l’un d’eux souhaitera peut-être rester plus longtemps que prévu. Vous commencez à dégeler devant une histoire passée, elle vous touchera bien moins.

Capricorne Vous aurez à vous déplacer souvent. Vous verrez mieux ainsi vos réels besoins en transport. Vous irez visiter quelqu’un qui vous accueillera bien. Vous aurez alors des conversations qui vous toucheront de plus en plus intimement, ce qui vous plaira et vous surprendra. Ça pourrait d’ailleurs vous ramener à d’anciennes études et amours. Une personne de votre entourage prend de l’envergure. Étonnant !

Verseau Et voilà ! Bye bye, Saturne ! C’est fait ! Vous sentirez vraiment le printemps approcher, l’atmosphère sera plus légère, moins déprimante ou dramatique. Vous verrez tout de suite une embellie du côté du fric, où l’argent sera facile à cueillir. Les gens vous paraitront moins froids aussi ou moins distants et moralisateurs. Certains vous approcheront avec l’idée de mieux vous connaitre et de vous séduire. Oh là là !