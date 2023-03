Soyez prêt pour l’été

Le printemps est à nos portes ! Afin de vous donner des conseils judicieux en lien avec la médecine esthétique, nous avons rencontré Cyril, adjoint de direction, à la clinique Epiderma Rosemont – La-Petite-Patrie. Il compte une clientèle féminine, trans et cisgenre.



D’où provient ta passion pour la médecine esthétique ?

Cyril : « J’ai commencé par le maquillage drag pendant quelques temps sur moi et sur d’autres personnes. C’est pour cela que j’ai approché l’esthétique de base. Une fois arrivé en cours, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup plus de choses qui m’intéressaient : soins de la peau, soins du corps et d’autres branches de l’esthétique telles que les injections. Comment être capable de lutter contre le temps tout en faisant en sorte d’être naturel et discret, la féminisation du visage pour la communauté trans, bref c’est très vaste comme domaine. »



Cyril, adjoint de direction, à la clinique Epiderma Rosemont – La-Petite-Patrie

Quel est le meilleur moment pour débuter des traitements médico-esthétiques afin d’obtenir des résultats à temps pour l’été ?

Cyril : « Le début du printemps est une période achalandée en clinique, il faut d’ailleurs l’anticiper, car les plages horaires se remplissent très vite à cette période. Après un long hiver, il y a le fait qu’il y a quand même une volonté un peu inconsciente de chacun de vouloir séduire ou se séduire soi-même au moment d’arriver à l’été. »



As-tu des recommandations en lien avec le traitement d’épilation par laser ?

Cyril : « Lorsqu’on parle d’épilation par laser, on ne parle pas forcément de retirer tout le système pileux parce qu’on sait que c’est quand même quelque chose qui peut être apprécié. Ce que les clients recherchent, c’est un résultat harmonieux et un traitement sécuritaire, c’est très important ! Par exemple, les épaules, le dos, les parties intimes et même les parties abdominales thoraciques. Le laser aide aussi pour les gens qui souffrent de poils incarnés qui laissent des traces sur la peau. »



Existe-t-il une option pour le remodelage corporel ?

Cyril : « Oui, il y a le VelaShape avec l’embout Vela Contour qui est un traitement de remodelage corporel. Que ce soit avec l’âge, avec la perte de poids, un relâchement de la peau au niveau de l’abdomen, les poignées d’amour, le dessous des bras, c’est un traitement qui est conseillé et sûr. C’est un système de cure et par la suite un système de maintien. Ce n’est pas une chirurgie, mais la technologie permet de très beaux résultats, j’en suis témoin. »



Dre Caroline Pelletier avec un patient – Epiderma

Quelle est l’approche des cliniques Epiderma avec les injections antirides ?

Cyril : « Chez Epiderma, on travaille avec des produits comme le Botox et l’acide hyaluronique. Nos médecins travaillent dans la discrétion et proposent une évolution progressive. On ne va pas transformer un visage – certains clients pensent souvent à des résultats à la Madonna -, on est là pour plutôt raffermir, empêcher le temps de creuser des rides supplémentaires. Nous pouvons également masculiniser ou féminiser un visage. »



Au niveau du visage, que recommandes-tu à ta clientèle ?

Cyril : « À chaque changement de saison, je propose de faire un traitement de microdermabrasion pour augmenter la régénération cellulaire et travailler sur le grain de la peau, sur la texture pour commencer l’été dans de bonnes conditions, que ce soit pour l’homme, la femme ou même pour la personne en transition. Par contre, attention, il ne faut pas oublier la protection solaire pour ne pas recréer des taches pigmentaires. Le photorajeunissement est d’ailleurs excellent pour traiter l’hyperpigmentation efficacement. »



Le réseau Epiderma compte 30 cliniques médico-esthétiques à travers le Québec dont la clinique virtuelle qui vous permet d’avoir une évaluation gratuite d’où que vous soyez. Tout comme Cyril à la clinique Epiderma Rosemont – La-Petite-Patrie, un expert vous y attend pour vous conseiller selon vos préoccupations.





Du 20 au 25 mars inclusivement, obtenez jusqu’à 50 % de rabais sur les forfaits d’épilation par laser chez Epiderma. Prenez rendez-vous en ligne pour une consultation gratuite en clinique ou en clinique virtuelle.