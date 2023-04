Comment obtenir un visage plus masculin ou plus féminin

Les injections de neuromodulateurs, plus connus sous le nom Botox, et les agents de comblement sont de plus en plus populaires pour améliorer l’apparence du visage et sa structure. Dans cet article, on démystifie pour vous comment masculiniser ou féminiser un visage sans chirurgie grâce aux injectables.

Tout savoir sur la masculinisation du visage

La masculinisation du visage fait de plus en plus d’adeptes au Québec. En effet, plusieurs personnes cherchent à redessiner et à sculpter leur visage en adoptant des traits masculins plus prononcés et virils.

Les injections d’agents de comblement à base d’acide hyaluronique permettent entre autres d’obtenir une mâchoire plus carrée, un menton plus défini et moins fuyant et des pommettes plus larges afin de masculiniser un visage tout en comblant les rides.

L’objectif principal de la masculinisation d’un visage est de créer des traits plus anguleux et durs, typiques des caractéristiques masculines. Les injections antirides peuvent également atténuer des cicatrices comme dans l’exemple ci-haut afin d’améliorer la texture de la peau.

Tout savoir sur la féminisation du visage

À l’opposé de la masculinisation du visage, l’objectif de la féminisation de celui-ci est de créer des traits plus doux et féminins, telles des pommettes plus rebondies, une mâchoire plus fine et plus arrondie de même que des lèvres plus pulpeuses et définies. Les injections antirides sont une fois de plus une solution afin d’adoucir les traits et créer une apparence plus féminine.

Dans les deux cas, il est important de consulter un médecin maîtrisant les techniques d’injection avancées pour s’assurer un résultat qui correspond à vos besoins et vos objectifs esthétiques. Bien que les résultats ne sont pas permanents, les agents de comblement constitués d’acide hyaluronique peuvent donner des résultats durant entre 8 et 24 mois selon le type de traitement et le produit utilisé. Les injections de neuromodulateurs (Botox) ont quant à eux une durée de vie moyenne allant de 3 à 4 mois.

Accompagnement lors d’un changement de sexe

Dans certains cas, notamment pour féminiser un visage lors d’un changement de sexe, l’épilation par laser peut être une solution supplémentaire à considérer pour une réduction du poil. Ce traitement médico-esthétique a fait une différence dans la vie d’Abigaël afin de combler le décalage entre son corps et son identité de genre.

Pour l’histoire complète, nous vous invitons à lire son témoignage.



