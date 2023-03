Le fédéral encourage les organismes à soumettre des projets en lien avec les enjeux LGBTQ+

Le gouvernement fédéral lançait la semaine dernière un appel aux propositions pour aider à mettre fin à la discrimination, la violence et les obstacles auxquels les communautés 2ELGBTQI+ du Canada sont confrontées.

Au total, 100 millions de dollars sur cinq ans ont été mis de côté pour renforcer les capacités communautaires des organismes.

L’accès à ce financement est un pas dans la bonne direction . Plusieurs groupes étudient cet appel aux soumissions attentivement et d’autres organismes feront de même probablement dans les prochains jours.

Rappelons que, par le passé, l’accès au financement fédéral a été un enjeu pour de nombreux organismes, qui ont souvent peu de ressources financières pour répondre aux exigences administratives liées aux appels de projets. De nombreux organismes n’ont pas nécessairement l’expertise requise pour développer des plans stratégiques, embaucher du personnel qualifié ou bâtir des bases de données.

Il est à espérer que cet appel à des propositions de projets, qui découle du premier Plan d’action fédéral 2ELGBTQI+ du Canada, permettra de rectifier le tir.

Dans certains régions du pays, la fierté est quelque chose de nouveau. Avoir accès à un financement pourrait permettre aux bénévoles d’avancer dans leurs projets et de faire une différence à long terme .

Des centaines de milliers de dollars par projet

Pour se qualifier pour le financement, les organismes doivent travailler principalement ou entièrement avec les communautés 2ELGBTQI+.

Les organismes locaux pourraient recevoir jusqu’à 150 000 $, tandis que les organismes régionaux, provinciaux, territoriaux, ou desservant une des trois plus grandes métropoles canadiennes (Vancouver, Montréal ou Toronto) pourraient recevoir jusqu’à 450 000 $.

Pour les organismes nationaux, qui ont des retombées partout au Canada, le financement peut aller jusqu’à 600 000 $.

Les projets financés devraient commencer au plus tôt en octobre 2023 et se terminer au plus tard le 31 mars 2026. Les demandes remplies doivent être reçues au plus tard le 9 mai 2023 à 13 h (midi), heure de l’Est.

Pour plus d’informations : Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+(Nouvelle fenêtre)

—-

2ELGBTQI+

Rappelons que l’acronyme 2ELGBTQI+ est utilisé par le gouvernement fédéral pour désigner les personnes bispirituelles (2E), lesbiennes (L), gaies (G), bisexuelles (B), transgenres (T), queers (Q), intersexuées (I) et toute autre personne qui indique leur appartenance à divers groupes sexuels et de genre et emploient d’autres terminologies (+).