Café Di Bernardo un nouveau café italien dans le Village

Des cannoli à la sicilienne, des bambolini, des pasticiotto leccese, des cornetti, espresso, capuccino, latte, etc., des sandwichs, des lasagnes et toutes sortes d’autres plats italiens qui vous en mettront l’eau à la bouche et plein les papilles, c’est ce qui vous attend au Café Di Bernardo, au cœur du Village. Ce nouveau café est l’œuvre de Francesco Di Bernardo, le propriétaire, et de sa fille Luna et est situé juste à côté du métro Beaudry et flanqué du Couche Tard.

Bon, on ne pouvait pas nommer tout ce qu’il y a dans ce commerce en termes de produits et pâtisseries typiquement italiennes. Nos yeux seront vite attirés aussi par les sacs de café, les confitures, les biscuits, les chocolats, etc. « Pour l’instant, on fait des choses simples [de la cuisine et de la pâtisserie italiennes] parce que nous ne sommes que deux, ma fille et moi, donc notre production est limitée. Avec le temps, on va augmenter notre offre au public, c’est sûr […] », assure Francesco Di Bernardo dans un accent italien bien sympa.

CRÉDIT PHOTO : CHARLES MACKAY CRÉDIT PHOTO : CHARLES MACKAY

Resté vacant durant plusieurs années, ce qui était autrefois Les Brûleurs du temps retrouve sa vocation de café avec Francesco et Luna. Mais pourquoi se sont-ils installés dans le secteur ? « Premièrement, il y a énormément de monde dans le coin qui marche sur la rue qui piétonne, explique Francesco Di Bernardo. C’est très agréable et il y a toutes sortes de clientèles. Ensuite, c’est tout proche du métro, donc très accessible, surtout en hiver. Il y a aussi le fait qu’il n’y a pas beaucoup de cafés d’inspiration italienne dans le quartier. J’ai vu qu’il y a Arte & Farina, mais dans tout le quartier, nous ne sommes que deux. Bien sûr, j’ai comparé avec d’autres quartiers à Montréal, mais cet endroit-ci nous convenait

parfaitement. »

CRÉDIT PHOTO : CHARLES MACKAY

Ce qu’il faut aussi savoir de Francesco et sa fille, c’est qu’ils ont débarqué d’Italie en septembre dernier seulement pour établir leur commerce. C’est donc tout récent! Mais pourquoi ouvrir un café et avaient-ils de l’expérience en la matière ? En guise de réponse, Francesco Di Bernardo rigole et lance : « Nous avons au moins trois cafés en Italie, mais pas seulement ça, nous sommes aussi producteurs, torréfacteurs et importateurs de café ! » Quoi ? Producteurs ? « Oui, dans le sud de l’Italie, nous avons une ferme familiale et ensuite on le fait torréfier et on le distribue à travers tout notre réseau. Ce n’est pas industriel, c’est artisanal. Nous produisons notre propre café depuis plus de dix ans. Et les produits que vous voyez ici, sont des produits de nos partenaires avec qui nous travaillons en Italie comme les confitures, les produits de chocolat, etc. C’est pourquoi nous offrons quelque chose d’original ici. […]»

Officiellement ouvert le 17 février dernier, Café Di Bernardo ne manquera pas d’en séduire plus d’un·e. « Le seul défi en ce moment c’est que les gens doivent encore nous découvrir, continue Francesco Di Bernardo. Beaucoup de promotion se fait de nos jours sur les réseaux sociaux, mais nous n’avons pas assez de temps pour nous en occuper puisqu’on ne peut pas être à la fois à la cuisine, servir la clientèle et faire de la promotion. Avec le printemps et l’été qui arrivent, nous avons bon espoir que les gens sortiront plus et pourront nous découvrir ! »

L’invitation est donc lancée. On vous invite à découvrir ce nouveau commerce du Village!

INFOS | Café Di Bernardo

1219, rue Sainte-Catherine Est.