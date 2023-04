La plus récente édition des Party KODE : AVR (par Productions KinkyKatz) avait lieu le weekend de Pâques au Cabaret Berlin. Avec DJ Diskommander et DJ Reid Bourgeois, les clubbers étaient au rendez-vous et dans toutes les tenues !

Marc Labrèque, ? et Stéphane Casselot

(Productions Kinkycatz) DJ Diskommander Teddy Torres et 2 amis Party KODE AVR au Cabaret Berlin – photos Andréa Emmanuelli