Be Heintzman Hope présente trois projets en dialogue les uns avec les autres

Switch (meditations on crying) s’inspire du striptease, de la danse à 10, de la méditation et des arts martiaux intuitifs. La chorégraphie compose avec la notion du sexy et le concept bouddhiste du fantôme affamé. En philosophie de l’est, le fantôme affamé représente la voracité insatiable en nous qui mène à la dépendance, à l’autodestruction et à la maltraitance. Switch (meditations on crying) est un solo de danse qui incarne les aspects fluides et animaux de l’humain, et qui trouble l’objectivation par la sensation.

Poetics to Activate the Technology of the Body est une série de vidéodanses inspirée par la méditation guidée et l’approche didactique des vidéos d’entraînement. Les clips sont un hymne aux moments où l’on reprend notre souffle et l’on calme le système nerveux. Par l’entremise du son et de la danse, ce spa numérique nous guide dans un retour à soi et à la sensation.

Nurse Tree est une installation avec des travailleur·euses du corps qui porte sur les esthétiques et pratiques du soin. L’œuvre cherche à outrepasser la critique du complexe médico-industriel pour accéder aux économies alternatives du soin tout en acceptant la nécessité d’une vision d’avenir et les torts des courants utopistes. C’est une proposition pour une autre façon de vivre, de mourir, et de prendre soin de soi et des autres en cours de route.

INFOS | Co-diffusé par Danse-cité et le MAI (Montréal, arts interculturels)

Du 2 au 6 mai 2023 au MAI (Montréal, arts interculturels)

https://m-a-i.tuxedobillet.com