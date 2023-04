Purple Disco Machine et Black Coffee au New City Gas en mai

De David Guetta à Bob Sinclar en passant par Deadmau5 et Armin van Buuren, tous les plus grands DJ de la planète ont fait un saut derrière les platines du New City Gas. Ce mois-ci, ce sera au tour du phénomène de l’heure Purple Disco Machine, ainsi que de la sommité sudafricaine Black Coffee de venir faire danser les foules dans Griffintown.

Le long week-end de la Journée nationale des patriotes commencera en grand avec une soirée qui promet d’en mettre plein la vue (et les oreilles !) le 19 mai prochain. Le DJ originaire de l’Afrique du Sud Black Coffee prendra d’assaut le New City Gas avec Guti et Paskal Daze afin d’offrir aux fêtards un party dont ils et elles se souviendront. Connu pour sa sublime pièce d’anthologie Superman, qui vous fait entrer dans une transe enivrante dès les premières mesures de basse, Black Coffee est l’un des DJ les plus recherchés de la scène house actuelle. Récipiendaire du prix Grammy du meilleur album dance/electronic en 2021, le DJ a travaillé au cours des dernières années avec les plus grands de l’industrie musicale. On note parmi ses collaborations notoires la populaire LaLaLa, avec Usher, ainsi que Drive avec David Guetta. Au-delà de ses talents musicaux, Black Coffee est également connu pour le fait qu’il mixe avec une seule main puisqu’il ne peut plus se servir de son bras droit depuis un accident de voiture survenu en bas âge.

Cette particularité lui donne un style bien à lui lors de ses prestations en concert. Le DJ a notamment mis ce talent à l’œuvre en 2010 en réalisant le record mondial du plus long set mixé avec une seule main, alors qu’il a offert une prestation de plus de 60 h !

Le 27 mai, ce sera au tour de Purple Disco Machine, l’un des DJ et producteurs musicaux les plus hots en ce moment, de faire un arrêt au New City Gas. L’artiste est-allemand, qui vient tout juste de remporter le prix Grammy du meilleur remix pour sa version de About Damn Time, de Lizzo, sera précédé de DJ Kinjo qui réchauffera la salle avant la pièce de résistance. Connu pour ses hits Hypnotized, Dopamine et In the Dark, le DJ vient tout juste de nous offrir Substitution, en mars dernier, une toute nouvelle chanson en collaboration avec la bombe française Kungs. Le style funk de Purple Disco Machine est à l’avant-garde des tendances disco actuelles, mais demeure très accessible pour les néophytes.

Le show du New City Gas devrait donc être une soirée enlevante pour les adeptes endurci.e.s comme pour les novices ! Que vous recherchiez à viber sur le meilleur son house du moment, ou que vous vouliez tout simplement vous éclater entre ami.e.s, on vous suggère fortement de faire un saut au New City Gas ce mois-ci. Quelque chose nous dit que vous ne le regretterez pas !



INFOS | New City Gas, 950 rue Ottawa, Montréal.

Tél. 514-879-1166 ou https://newcitygas.com