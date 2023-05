Le grand retour de la marche de sensibilisation à Trois-Rivières

Dimanche 21 mai marquera le retour de la Marche de sensibilisation dans le cadre de l’événement «Ensemble contre l’homophobie et la transphobie». Le Groupe régional d’intervention sociale (le GRIS Mauricie – Centre-du-Québec) vous invite toustes à participer en grand nombre à cette activité de sensibilisation.



Pour François Vanier, directeur général de l’organisme, cette marche se veut une activité rassembleuse et essentielle. « Marcher est une activité universelle où les échanges sont faciles. Avec l’énergie et la chaleur que nous voulons apporter à cet événement, nous souhaitons réellement pouvoir faire une différence, créer l’ouverture et un rapprochement humain. De plus, ce happening cadre complètement avec notre raison d’être qui est d’humaniser la diversité. ».

« Il est important de créer des moments de rencontre autour des réalités LGBT dans le but d’échanger et défaire les préjugés qui affectent la qualité de vie des gens qui vivent avec ces réalités ici en région» rappelle pour sa part Louis Rémi Laplante, président de l’organisme. «Cet événement alliant marche et pique-nique convivial sera l’occasion d’être tous ensemble, dans l’inclusion et le respect de l’unicité de chacun des individus! »

Cette marche aura comme point de départ le Parc Champlain, en plein centre-ville de Trois-Rivières. Les premiers pas dans les rues se feront à 13h, les participants peuvent donc se présenter sur place à compter de 12h. La marche se terminera où elle aura commencée, dans le parc Champlain, vers 14h. Des kiosques d’information d’organismes de la communauté LGBT et autres y accueilleront les participants. Un DJ sera aussi de la partie pour offrir une ambiance de fête. Hot-dogs et rafraichissements seront offerts sur place.

Marche de sensibilisation

« Ensemble contre l’homophobie et la transphobie »

Dimanche 21 mai 2023 à 13h – Parc Champlain (centre-ville de Trois-Rivières)



INFOS | Visitez le site ensemble.grismcdq.org

Rappelons que le GRIS Mauricie – Centre-du-Québec a pour mission de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre et rendre plus facile l’intégration des personnes LGBT+ dans la société. Il offre également des services d’accueil, d’écoute, de référence et de soutien aux personnes ou groupes gais, lesbiens, bisexuels ou leurs proches qui en font la demande.