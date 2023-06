Violences sexuelles…Quelles sont mes options? 

Chaque personne victime ou survivante de crime à caractère sexuel est confrontée à une situation unique. Chaque parcours de guérison est personnel et les choix faits par les personnes victimes dépendent des circonstances et de leurs besoins. Dans cet article, nous souhaitons informer les personnes victimes ou leurs proches de différentes démarches disponibles.

Obtenir de l’aide et du soutien

Vous pouvez en parler. Peu importe votre parcours, du personnel d’intervention peut également vous soutenir et vous aider à identifier les démarches qui répondent le mieux à vos besoins.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Info-aide violence sexuelle : 1 888 933-9007

Interligne : 1 888 505-1010

————————————

Porter plainte à la police

Une personne victime n’est pas obligée de porter plainte à la police. Mais si vous le souhaitez, c’est un processus qui permet entre autres :

• de dénoncer des comportements inappropriés,

• de punir les personnes qui commettent des crimes,

• de vous protéger.

Cette démarche est gratuite. C’est l’État qui décide de poursuivre ou non la personne et qui entreprend les procédures devant le tribunal. Vous pourriez avoir à témoigner au moment du procès.

Pour en savoir plus : porter plainte à la police après un crime | Éducaloi

————————————

Participer à une médiation pour échanger avec l’autre

Cette démarche vous permet d’échanger sur les torts subis, vos besoins et vos attentes avec la personne qui a commis les violences sexuelles.

Une médiatrice ou un médiateur neutre encadre les échanges. C’est un processus qui est volontaire : on ne peut donc pas obliger une personne à y participer. Cette démarche est gratuite et la plainte à la police n’est pas obligatoire.

Pour en savoir plus :

www.assojaq.org

www.csjr.org

www.equijustice.ca

————————————

Poursuivre au civil pour recevoir un dédommagement

Cette démarche permet de demander un montant d’argent à la personne qui a commis les violences sexuelles pour compenser les torts causés, comme des pertes de revenus ou de frais de thérapie. Vous devez faire vous-même une demande à un tribunal ou avec l’aide d’une avocate ou d’un avocat.

Vous devrez assumer les frais d’avocat et des procédures. La plainte à la police n’est pas obligatoire.

Pour en savoir plus : vous faire indemniser pour vos dommages : la responsabilité civile | Éducaloi

————————————

Porter plainte en cas de discrimination dans vos démarches

Vous pouvez dénoncer la discrimination ou le harcèlement subi en raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). La Commission ouvrira un dossier si elle peut intervenir. Elle peut :

• corriger la situation

• sensibiliser les personnes fautives ou leurs organisations

• dédommager la personne victime.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la CDPDJ.

————————————

Écouter des témoignages d’autres personnes victimes

Des personnes victimes de violences sexuelles qui s’identifient aux communautés LGBTQ+ témoignent dans la série balado #Après. Vous pourrez en apprendre plus sur leurs parcours et sur la plainte à la police, le processus criminel et la médiation.

Cet article est inspiré du guide de poche d’Éducaloi qui présente diverses démarches à la portée des personnes victimes de crimes à caractère sexuel.

Vous pouvez le consulter ou le télécharger gratuitement ICI.