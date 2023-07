Critiqué pour son vernis rose, le rappeur Drake dénonce l’homophobie ambiante

Drake se montre de plus en plus agacé par l’homophobie qui s’exprime sur ses réseaux. Le week-end dernier, le rappeur a publié une photo sur laquelle il arbore des ongles vernis en rose et d’imposants diamants aux oreilles.

Une parure dont l’a félicité, sur le ton de la plaisanterie, son pote Lil Yachty en commentaires. «Le garçon s’est mis des enclumes aux oreilles», a écrit l’interprète de drive ME crazy !.

Et Drake n’a pas tardé à rebondir avec humour, mais aussi avec une certaine amertume vis-à-vis des préjugés dont font montre certains de ses fans.

«Dégages avec tes commentaires ! Tu m’as dit de me vernir les ongles pour que j’arrête de me les ronger et maintenant le monde entier redevient homophobe pour la première fois depuis Rich Flex… Ce qui, maintenant que j’y pense, était il n’y a pas si longtemps», a écrit Drake, en référence à sa collaboration avec 21 Savage sortie il y a quelques mois. «Attendez un instant. Est-ce que le monde serait homophobe ?»

Au moment de la sortie de Rich Flex, de nombreux fans s’étaient moqués de Drake, estimant qu’il flirtait avec son comparse dans les paroles. Peu importent les critiques, les deux rappeurs viennent de partir ensemble en tournée, intitulée It’s All a Blur Tour, qui comptera en tout 56 dates. Ce sera l’occasion de voir si Drake a réussi à arrêter de se ronger les ongles !