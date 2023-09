Les parcomètres deviendront payants jusqu’à 23 h, mais le Village devrait être épargné

Après l’avoir mis de côté ce printemps, l’administration Plante va de l’avant avec son projet d’allongement des heures tarifées du stationnement sur rue au centre-ville de Montréal. Dès novembre, les parcomètres seront payants jusqu’à 23 h du lundi au samedi, et ce, dans cinq secteurs névralgiques.

La mesure rapportera 5 millions de dollars supplémentaires annuellement.

C’est ce qu’a confirmé la Ville dès le début de la journée vendredi dans un communiqué, en disant vouloir « optimiser la gestion du stationnement » et « soutenir la vitalité commerciale ainsi que la mobilité ». Montréal veut ainsi permettre un « roulement plus important » des véhicules sur les artères commerciales.

Cinq secteurs seront visés dans un premier temps. Il s’agit essentiellement d’un vaste périmètre couvrant l’essentiel du Vieux-Montréal et une bonne partie du sud du centre-ville.

Les cinq secteurs visés

• Rue Guy/rue Sherbrooke Ouest/avenue du Parc/boulevard René-Lévesque Ouest

• Rue Guy/boulevard René-Lévesque Ouest/rue Saint-Hubert/rues Saint-Antoine et Saint-Jacques

• Boulevard Saint-Laurent/rue Sherbrooke Ouest/rue Saint-Hubert/boulevard René-Lévesque Ouest

• Boulevard Robert-Bourassa/rue Saint-Antoine/rue de la Commune

• Avenue du Parc/rue Sherbrooke Ouest/boulevard Saint-Laurent/boulevard René-Lévesque

La Ville a refusé de préciser vendredi si ce périmètre pourrait être étendu à d’autres secteurs ou arrondissements de l’île. Pour le moment, si le Quartier Latin est touché, le Village à l’est de la rue St-Hubert semble épargné.

En semaine, dès le 15 novembre, il faudra donc payer un espace de stationnement de 8 h à 23 h, alors que l’horaire actuel était plutôt de 9 h à 21 h. Le samedi, la période tarifée sera de 9 h à 23 h, et non plus 9 h à 18 h. À noter : le dimanche, l’horaire tarifé demeurera toutefois pour l’instant de 13 h à 18 h. Il avait été question au printemps d’opter pour une plage de 9 h à 18 h.

La pose des autocollants annonçant les horaires à venir débutera d’ici quelques jours. Dans un communiqué, l’Agence de mobilité durable (AMD), responsable du stationnement, précise que «les aléas de la température et la possibilité de temps froid ont été considérés comme des facteurs pouvant compliquer, voire empêcher la pose des autocollants, d’où l’apposition dès la mi-septembre».