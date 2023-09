Clore l’été avec une nuit blanche dans le Village le 7 octobre

Dans la nuit du samedi 7 octobre au dimanche 8 octobre, soit durant le week-end de l’Action de grâce au Canada, le Village sera l’hôte d’un projet pilote pour l’ouverture des bars et autres établissements jusqu’à 6 h du matin ! De quoi terminer l’été — et cette 17e piétonnisation — de belle façon.

Ce projet pilote a pour but de faire découvrir et redécouvrir l’artère, riche en culture pour les

Montréalais.e.s et touristes, en permettant à une vingtaine d’établissements d’opérer jusqu’au petit matin ! Bon, souhaitons seulement que mère Nature pourra collaborer avec une température douce et clémente pour tout le monde !

On sait que le Village a été plus durement touché par les deux ans et demi de pandémie, c’est donc une façon de valoriser et de renforcer l’économie nocturne de ce quartier en créant un événement qui vient clôturer la piétonnisation 2023.

Il faut dire que l’on suit ici une certaine tendance internationale, puisqu’on vient s’inspirer des

pratiques mondiales en matière d’événements nocturnes pour rivaliser avec les grandes métropoles européennes (Berlin, Paris, etc.) et promouvoir le Village et son nightlife distinctif. On désire aussi créer de nouveaux liens collaboratifs entre les différent.e.s acteurs et actrices clés dans l’organisation d’un événement de ce type.

Mais en laissant aux établissements la possibilité de fermer à des heures différentes, d’autres

éléments doivent également être pris en compte ici, comme la sécurité, les incivilités et les niveaux sonores du domaine public. Est-ce que cela a un impact ou non ou est-ce plutôt un impact

résiduel ? C’est le genre de question que la Société de développement commercial (SDC) du Village analysera pour en faire part aux commerçant.e.s du quartier.

Comme on l’a mentionné plus haut, oui, s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais en se concentrant sur le Village. Cette expérience servira à recenser différentes données en amont, pendant et en aval du projet, pour arriver à établir l’impact réel d’un tel événement, tout en s’alignant vers la création d’un cadre normatif (heures de fermeture des bars, nombre de jours qu’il est permis de le faire, etc.).

N’hésitez pas à aller encourager les établissements du Village durant cette fin de semaine-là ! D’autant plus que, normalement, les bars et clubs du secteur profitent d’un certain apport touristique grâce au Festival Black & Blue et au Carnaval des couleurs qui, malheureusement cette année, ont annoncé l’annulation de ces événements. C’est donc le temps de sortir dans votre bar ou club préféré et d’y

rencontrer vos ami.e.s !

BARS PARTICIPANTS

• Bar le Campus — Toga Party et une performance chorégraphiée spécialement

par les Campus Playboys !

• Bar le Cocktail — Karaoké genre « chansons nocturnes », chansons dont les paroles évoquent la nuit.

• Bar Stock — Soirée spéciale « danse » avec DJ invité.

• Date Karaoke — Soirée spéciale karaoké avec des invitées surprises faisant partie des émissions La Voix et Star Académie.

• Aigle Noir – Spectacle de drag à 3 h (du matin).

• Bar le Stud — Thématique « soirée de construction ».

• Taverne Normandie — Thématique sur les plus grands succès

de la chanson francophone.

• Bar Renard — Meilleurs succès du début des années 2000, décors et DJ de l’an 2000 ! Qui sont les bienvenu.e.s ? NSYNC, Britney, Jenny Lopez, Backstreet Boys, Shania Twain, etc. ! Tout ça, mixé avec des percussions inspirées de divers courants mondiaux actuels.

• Notre Bœuf de Grâce — Spectacle de drag « Burger Queen ».

Le restaurant sera ouvert jusqu’à très tard ou tant qu’il y aura de la clientèle (sans garantir une ouverture jusqu’à 6 h du matin).

• Bar Unity – Thématique Black & Blue

• Cabaret Expose — Présentations spéciales des danseurs ainsi que des prix de présence.