Journées annuelles SAVIE-LGBTQ en mode hybride

La 7e édition des Journées annuelles SAVIE-LGBTQ se déroulera les 22-23-24 novembre 2023.

Cet événement annuel du partenariat de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (SAVIE-LGBTQ) réunira ses chercheur·e·s et ses partenaires afin d’échanger sur les avancées de la recherche. Les activités prévues au programme des Journées annuelles SAVIE-LGBTQ sont accessibles au grand public, à l’exception de l’assemblée générale annuelle réservée aux membres de l’équipe.





L’événement se déroulera en mode hybride (la salle Hydro-Québec de l’Université Laval, à Québec, ou en visioconférence via Zoom).