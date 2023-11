My Transgender Date lance son appli : un espoir de plus pour les femmes trans

Fondé en 2013, My Transgender Date est le fruit de la collaboration entre Cyril Mazur, entrepreneur français, et Maki Gingoyon, militante et reine de beauté transgenre originaire des Philippines.

Depuis sa création, cette plateforme se distingue comme le lieu de prédilection pour les femmes transgenres en quête d’amour. Construit sur des bases d’inclusivité, de respect et de compréhension, son succès est en partie attribué à son équipe composée principalement de femmes trans.

Célébrant une décennie d’existence, My Transgender Date a lancé son application de rencontre. Elle offre la fiabilité, et plus globalement l’expérience du site, adaptée au mobile. Elle permet aux femmes trans et aux hommes souhaitant les rencontrer d’échanger partout dans le monde. Les utilisateurs y trouvent une messagerie intuitive, une modération 24/7, et des milliers de membres à la recherche de partenaires sérieux.

