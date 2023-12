Éric Chacour, lauréat du prix Femina des lycéens

L’auteur québécois Éric Chacour a remporté mardi le prix Femina des lycéens pour son premier roman, Ce que je sais de toi, publié au Québec aux Éditions Alto.

« C’est fou, je ne réalise toujours pas , a réagi Éric Chacour. Ce livre m’a fait vivre des émotions qui vont bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer. (…) Je me rends compte qu’il ne faut jamais sous-estimer la curiosité des lecteurs et lectrices, et leur capacité à aller au-delà de ce qu’ils ont l’habitude de lire , ajoute-t-il.

Dix livres étaient en lice pour ce prix littéraire français décerné par un jury d’adolescents et adolescentes. Environ 600 élèves de 20 lycées de France ont participé à ce huitième prix Femina des lycéens.

Un roman sur le déraillement d’une vie

Né à Montréal de parents égyptiens, Éric Chacour a choisi de camper son roman dans l’Égypte des années 1980. Tarek, un jeune médecin, voit sa vie se désintégrer peu à peu, entre son exil au Québec et son histoire d’amour avec un homme.

Salué par les critiques, Ce que je sais de toi a été retenu, cet automne, dans les sélections des prix Femina et Renaudot. Finalement, ce sont Neige Sinno, pour Triste tigre, et Ann Scott, pour Les insolents, qui ont été récompensées.

Ce que je sais de toi fait également partie des cinq finalistes pour le prix des Prix littéraire des collégien·ne·s, qui sera décerné en avril prochain. Plus de 800 collégiens et collégiennes du Québec participeront au choix du livre.