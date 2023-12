PETNAT ROSÉ

VIGNOBLE LE CHAT BOTTÉ, IGP QUÉBEC (MONTÉRÉGIE) 2022

CODE SAQ : 15243460 • 28,35 $

Nez d’étal de fruits des champs sur le bord d’une route de campagne et de fleurs sauvages. Une explosion de fruits rouges, comme la canneberge et la framboise, et de mandarine en bouche ! Le plaisir augmente après chaque gorgée. Vif, mais pas mordant. Bien sec. Il a des airs de petit vin rouge gouleyant à table. Le poulet rôti ou les saucissons ne refuseront pas son invitation à regarder un film, collés dans le deux places.